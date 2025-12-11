Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Приморье погибли два человека
14:37 11.12.2025 (обновлено: 14:38 11.12.2025)
В ДТП в Приморье погибли два человека
Два человека погибли, еще один пострадал в результате ДТП с участием трех транспортных средств в Приморье, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 11.12.2025
артёмовский городской округ
происшествия, артёмовский городской округ
В ДТП в Приморье погибли два человека

Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Два человека погибли, еще один пострадал в результате ДТП с участием трех транспортных средств в Приморье, сообщает прокуратура региона.
В четверг в соцсетях распространилось видео: на дороге разбросаны часть бампера, мелкие детали автомобиля. У одной иномарки раскурочен и смят капот, неподалеку виден трактор, возле легковушки лежат два накрытых тела. По данным надзорного ведомства, в четверг вечером в районе села Олений в Артемовском городском округе произошло ДТП с участием трех транспортных средств.
"В результате аварии от полученных травм водитель и пассажир легкового автомобиля Toyota Prius Alpha скончались на месте. Третий пассажир получил травмы и госпитализирован. На место происшествия прибыл исполняющий обязанности прокурора города Артем Степан Коваль", - говорится в сообщении.
В прокуратуре сообщили, что надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств ДТП.
Глава городского округа Реутов Филипп Науменко - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Глава Реутова продолжает находиться на больничном после ДТП
