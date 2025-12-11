В ДТП в Приморье погибли два человека

ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Два человека погибли, еще один пострадал в результате ДТП с участием трех транспортных средств в Приморье, сообщает прокуратура региона.
В четверг в соцсетях распространилось видео: на дороге разбросаны часть бампера, мелкие детали автомобиля. У одной иномарки раскурочен и смят капот, неподалеку виден трактор, возле легковушки лежат два накрытых тела. По данным надзорного ведомства, в четверг вечером в районе села Олений в Артемовском городском округе произошло ДТП с участием трех транспортных средств.
"В результате аварии от полученных травм водитель и пассажир легкового автомобиля Toyota Prius Alpha скончались на месте. Третий пассажир получил травмы и госпитализирован. На место происшествия прибыл исполняющий обязанности прокурора города Артем Степан Коваль", - говорится в сообщении.
В прокуратуре сообщили, что надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств ДТП.