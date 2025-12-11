Риелтор все знал? Новый поворот в деле Долиной

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости, Константин Белов. Кажется, это финал — стало известно, когда закончится сага вокруг квартиры Ларисы Долиной. Уже 16 декабря Верховный суд России должен рассмотреть жалобу Полины Лурье, купившей недвижимость у певицы. А пока все ждут судьбоносное заседание, всплывают новые детали нашумевшего дела.

"Риелтор знал о мошенниках"

Как выяснил RT , риелтор Денис Б., который помогал продать квартиру, был экспертом по мошенническим схемам на рынке недвижимости. По крайней мере, так его представляли в СМИ, где он выступал.

Он участвовал в заседаниях Госдумы по вопросам инфобизнеса и блогерства. Об этом он сам сообщал в своих соцсетях. Сообщается, что Денису Б. 32 года и он родом из Тольятти, оттуда же и один из четверых осужденных по делу о мошенничестве в отношении Долиной — 21-летний Андрей Основа.

Не одна "дача"

В эфире Первого канала Долина рассказала , как ей угрожали мошенники.

"Звонят мне и говорят: "У вас же есть загородная дача?" — тут у меня просто… Я онемела", — вспоминала певица. — Мол, ваши девочки же сейчас на даче, мы присмотрим за ними…".

Лариса Долина призналась, что преступники следили не только за ней, но и за ее близкими, демонстрируя детальную осведомленность о жизни семьи.

Певица также рассказала, что четверо потенциальных покупателей отказались вносить залог за ее дом.

"Сейчас бы я осталась и без дачи", — с горечью заключила артистка, комментируя возможные последствия.

Но, как выяснилось , у народной артистки Ларисы Долиной в элитном закрытом поселке Славино в Подмосковье находятся не один, а два дома.

Согласно данным телеграм-канала SHOT , в 2003 году певица приобрела земельный участок, на котором сначала построила трехэтажный дом площадью 350 квадратных метров. Позднее на той же территории началось возведение второго, уже четырехэтажного коттеджа площадью 660 "квадратов".

Строительство второго особняка было завершено, и Долина въехала в него еще в 2011 году. Однако дом не был сдан в эксплуатацию и не оформлялся в собственность на протяжении 12 лет.

На кадастровый учет коттедж был поставлен лишь в августе 2024 года — уже после того, как артистка стала жертвой крупного мошенничества. Таким образом, все эти годы на участке фактически стоял и использовался жилой дом, который юридически не существовал и, соответственно, не облагался налогом.

Адвокат покупательницы спорной квартиры Полины Лурье, Светлана Свириденко, в комментарии РИА Новости обратила внимание на наличие у Долиной иной недвижимости. Она отметила, что у певицы есть заработок и другое имущество, помимо предмета судебного спора, которое она могла бы реализовать для возврата денег покупателю.

Ранее адвокат сообщала, что Долина предлагала мировое соглашение, согласно которому обязывалась вернуть 112 миллионов рублей частями в течение трех лет. Лурье отклонила это предложение и ожидает окончательного решения Верховного суда по данному делу.

Никакой ответственности?

Теперь стало известно, что Лариса Долина, вероятно, не понесет уголовной ответственности за неуплату налогов за свой неоформленный особняк в Подмосковье. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал юрист Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области.

По его словам, певица, закончив строительство и заселившись в дом еще в 2011 году, использовала распространенную схему для минимизации налоговой нагрузки.

"Она попросту не сдала дом в эксплуатацию и не оформила его в собственность", - пояснил Хаминский.

Юрист отметил, что для возбуждения уголовного дела по налоговым преступлениям сумма неуплаты должна составлять не менее 2,7 миллиона рублей. По его расчетам, гипотетический долг Долиной за весь период владения неоформленным объектом мог бы составить лишь около 250 тысяч рублей.

"Таким образом, максимум, что может сделать налоговая - это взыскать недоимку по налогу и пени за последние три года", - заключил эксперт.

Экспертиза все расставила на свои места

По уголовному делу о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной провели несколько экспертиз.

"В рамках уголовного дела проведена судебная политологическая (деструктологическая) экспертиза", — говорится в тексте официального документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Судебная политологическая экспертиза — это исследования, которые помогают выяснить обстоятельства и установить факты, связанные с нарушениями законодательства в политической сфере.

Также была проведена судмедэкспертиза. По данным "Пятого канала", у Долиной, когда против нее совершались преступные действия, развилось "расстройство адаптации".

"Эксперты установили, что преступники изолировали артистку от внешнего мира, используя угрозы и апелляцию к ее ключевым ценностям — безопасности семьи и репутации. Это вызвало у потерпевшей выраженную тревогу, страх и ощущение безвыходности, лишив возможности полноценно осмысливать происходящее", — говорится в сообщении.