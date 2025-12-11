Рейтинг@Mail.ru
Британцы могут потерять свою страну из-за мигрантов, заявил Пушков
22:17 11.12.2025
Британцы могут потерять свою страну из-за мигрантов, заявил Пушков
Британцы могут потерять свою страну из-за мигрантов, заявил Пушков
Жители Британии потеряли свою столицу из-за мигрантов и скоро могут потерять всю страну, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
2025-12-11T22:17:00+03:00
2025-12-11T22:17:00+03:00
Британцы могут потерять свою страну из-за мигрантов, заявил Пушков

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Жители Британии потеряли свою столицу из-за мигрантов и скоро могут потерять всю страну, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Под доблестным руководством (премьер-министра Британии Кира - ред.) Стармера и его предшественников коренные британцы уже потеряли свою столицу. Скоро потеряют всю страну. "Обратная колонизация" Британии идет без пушек и армий, но не менее, если не более эффективно", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.
