Евгений Кооль вышел в финал чемпионата мира по боксу
Евгений Кооль вышел в финал чемпионата мира по боксу - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Евгений Кооль вышел в финал чемпионата мира по боксу
Россиянин Евгений Кооль вышел в финал чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
2025-12-11T17:21:00+03:00
2025-12-11T17:21:00+03:00
2025-12-11T18:18:00+03:00
Россиянин Евгений Кооль вышел в финал ЧМ по боксу в весовой категории до 67 кг