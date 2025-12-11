Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поздравил российских военных с освобождением Куриловки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:32 11.12.2025 (обновлено: 18:42 11.12.2025)
Белоусов поздравил российских военных с освобождением Куриловки
Белоусов поздравил российских военных с освобождением Куриловки - РИА Новости, 11.12.2025
Белоусов поздравил российских военных с освобождением Куриловки
Министр обороны РФ поздравил военнослужащих ВС России с освобождением Куриловки в Харьковской области, сообщило министерство обороны России в своем... РИА Новости, 11.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
андрей белоусов
спецоперация
вооруженные силы рф
россия
харьковская область
россия, харьковская область, андрей белоусов, спецоперация, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Андрей Белоусов, Спецоперация, Вооруженные силы РФ
Белоусов поздравил российских военных с освобождением Куриловки

Белоусов 153 танковый полк ВС РФ с освобождением Куриловки в Харьковской области

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ поздравил военнослужащих ВС России с освобождением Куриловки в Харьковской области, сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 153 танкового полка с освобождением населенного пункта Куриловка Харьковской области", - говорится в сообщении ведомства.
Глава российского ведомства отметил, что сегодня военнослужащие полка успешно решают задачи специальной военной операции на Богуславском направлении, отражают атаки противника, взламывают его неприступную оборону, чем обеспечивают успешное продвижение всей группировки войск.
"Мы всегда будем помнить подвиги воинов, проливших кровь за нашу Родину", – подчеркнул Министр обороны РФ.
Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность Отечеству и присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять воинский долг, приближая нашу Победу.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьАндрей БелоусовСпецоперацияВооруженные силы РФ
 
 
Заголовок открываемого материала