Белоусов поздравил российских военных с освобождением Куриловки

Глава российского ведомства отметил, что сегодня военнослужащие полка успешно решают задачи специальной военной операции на Богуславском направлении, отражают атаки противника, взламывают его неприступную оборону, чем обеспечивают успешное продвижение всей группировки войск.

Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность Отечеству и присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять воинский долг, приближая нашу Победу.