Белоусов поздравил российских военных с освобождением Куриловки

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ поздравил военнослужащих ВС России с освобождением Куриловки в Харьковской области, сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 153 танкового полка с освобождением населенного пункта Куриловка Харьковской области", - говорится в сообщении ведомства.
Глава российского ведомства отметил, что сегодня военнослужащие полка успешно решают задачи специальной военной операции на Богуславском направлении, отражают атаки противника, взламывают его неприступную оборону, чем обеспечивают успешное продвижение всей группировки войск.
"Мы всегда будем помнить подвиги воинов, проливших кровь за нашу Родину", – подчеркнул Министр обороны РФ.
Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность Отечеству и присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять воинский долг, приближая нашу Победу.
