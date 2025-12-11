В Армении апелляционный суд отклонил жалобу на продление ареста Карапетяну

Адвокаты отметили, что в качестве основания для продления незаконного ареста Карапетяну суд первой инстанции сослался лишь на риск создания препятствий следствию. "Апелляционный суд фактически согласился с этим, напрямую проигнорировав три неопровержимых фактических обстоятельства: отсутствие минимальной обоснованности обвинения, шестимесячное незаконное содержание под стражей, возможность применения альтернативных мер пресечения. Все это доказывает, что в деле Самвела Карапетяна в судах не действует право, правовые аргументы не оцениваются, правосудие не осуществляется. В деле Самвела Карапетяна действует исключительно политическое преследование, месть, решительное уничтожение права и закона", - говорится в заявлении.