В Армении апелляционный суд отклонил жалобу на продление ареста Карапетяну

ЕРЕВАН, 11 дек – РИА Новости. Апелляционный суд Армении в четверг отклонил жалобу защиты на продление ареста предпринимателю Самвелу Карапетяну, говорится в заявлении его адвокатов.
"Апелляционный суд под председательством судьи Меликсетян решил отклонить апелляционные жалобы адвокатской группы и прокуратуры", - говорится в заявлении команды адвокатов предпринимателя.
Защита напоминает, что 18 ноября антикоррупционный суд удовлетворил необоснованное ходатайство следственной группы, "продлив на два месяца явно незаконный арест Карапетяна".
Адвокаты напомнили, что еще перед опубликованием этого судебного решения в газете семьи премьера Армении Никола Пашиняна вышла статья о продлении ареста на два месяца. "Это является очередной составляющей правового абсурда, очередным фактом политического преследования… Все это выходит за рамки любого правового поля и окончательно упраздняет уголовное судопроизводство в судах Армении", - говорится в заявлении.
Адвокаты отметили, что в качестве основания для продления незаконного ареста Карапетяну суд первой инстанции сослался лишь на риск создания препятствий следствию. "Апелляционный суд фактически согласился с этим, напрямую проигнорировав три неопровержимых фактических обстоятельства: отсутствие минимальной обоснованности обвинения, шестимесячное незаконное содержание под стражей, возможность применения альтернативных мер пресечения. Все это доказывает, что в деле Самвела Карапетяна в судах не действует право, правовые аргументы не оцениваются, правосудие не осуществляется. В деле Самвела Карапетяна действует исключительно политическое преследование, месть, решительное уничтожение права и закона", - говорится в заявлении.
Карапетян находится в заключении с 18 июня. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви.
Ранее американский адвокат Карапетяна Роберт Амстердам пообещал проинформировать международные инстанции о проблеме политических заключенных в Армении. Он также сообщил, что защита бизнесмена намерена обратиться в Европейский суд по правам человека и другие инстанции.
Ранее пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила РИА Новости, что обвинение Карапетяну было дополнено пунктами статьи об отмывании денег. Адвокаты Карапетяна распространили заявление, в котором говорится, что новое обвинение предъявлено без каких-либо относящихся к делу данных, без какого-либо минимального правового и законного основания.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
