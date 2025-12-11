Рейтинг@Mail.ru
В Армянской апостольской церкви опровергли утверждения об отсутствии устава
Религия
 
17:29 11.12.2025
В Армянской апостольской церкви опровергли утверждения об отсутствии устава
Утверждения об отсутствии у Армянской апостольской церкви (ААЦ) устава безосновательны, говорится в заявлении пресс-канцелярии духовного центра ААЦ –... РИА Новости, 11.12.2025
В Армянской апостольской церкви опровергли утверждения об отсутствии устава

В ААЦ назвали слова об отсутствии устава у организации безоосновательными

ЕРЕВАН, 11 дек – РИА Новости. Утверждения об отсутствии у Армянской апостольской церкви (ААЦ) устава безосновательны, говорится в заявлении пресс-канцелярии духовного центра ААЦ – Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
"В последнее время в прессе и со стороны различных лиц намеренно распространяется безосновательное утверждение, что Святая Армянская апостольская церковь не имеет устава. Армянская церковь на протяжении веков руководствовалась канонами, принятыми церковными соборами и патриаршими посланиями. Еще в период правления католикоса Вазгена I (1908-1994) церковь приступила к созданию конституции ААЦ, работа над которой продолжилась при Его Святейшестве Гарегине I (1932-1999) и более широко — в период правления нынешнего католикоса всех армян Гарегина II", - говорится в заявлении.
Там же отмечается, что в 2009 и 2014 годах в ходе церковно-представительных собраний в Эчмиадзине были утверждены уставы Национального церковного собрания (НЦС), Церковно-представительного собрания, Высшего духовного совета, а также ориентиры епархиальных и приходских уставов. "Эти утвержденные и готовые уставы действуют в нашей Церкви, их окончательная ратификация должна быть во время Национального церковного собрания. Таким образом, беспочвенное утверждение о том, что Армянская церковь "не имеет устава", не имеет ничего общего с истиной и реальностью", - заявили в пресс-канцелярии.
Более того, отмечается, что соответствующие комиссии, созданные по распоряжению католикоса всех армян, продолжают работу по приданию окончательного вида конституции ААЦ, принятие которой станет важным и знаковым событием в жизни нашей Церкви.
"В то же время с болью в сердце мы должны констатировать, что работа комиссий по разработке уставов нарушена, поскольку их председатели в настоящее время незаконно лишены свободы. Что касается созыва Национального церковного собрания, мы считаем необходимым подчеркнуть, что пожеланием католикоса всех армян был и остается созыв НЦС раз в семь лет для обсуждения проблем и вызовов, стоящих перед Армянской церковью", - отмечается в заявлении.
Премьер Армении Никол Пашинян добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви (ААЦ), в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.
Конфликт властей Армении и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Сотрудники правоохранительных органов возле резиденции главы Армянской церкви - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Российская епархия ААЦ прокомментировала ситуацию в резиденции католикоса
27 июня, 12:46
 
