Армения ратифицировала кредитное соглашение с ЕБРР

ЕРЕВАН, 11 дек – РИА Новости. Правительство Армении на заседании в четверг одобрило ратификацию кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции (ЕБРР) и развития на 39 миллионов евро, говорится в постановлении, проект которого представил заместитель председателя комитета по госдоходам Вреж Мхитарян.

"Одобрить ратификацию кредитного соглашения между Республикой Армения и Европейским банком реконструкции и развития . Направить документ в конституционный суд для установления соответствия его пунктов конституции Армении и, в случае положительного заключения, передать их в Национальное собрание (армянский парламент - ред.) на ратификацию", - говорится в постановлении.

В обоснованиях к правительственному решению отмечается, что в соответствии с соглашением планируется предоставление Армении кредитных средств в размере 39 миллионов евро и гранта на сумму 6 миллионов евро. Софинансирование проекта правительством Армении составит 9 миллионов евро.

В рамках программы планируется построить в Ереване центр внешнеэкономической деятельности и административное здание комитета госдоходов. При этом расходы на строительство административного здания будут осуществлены за счет внутренних ресурсов государственного бюджета Армении.

Центр внешнеэкономической деятельности будет состоять из помещения для складирования, досмотра и разгрузки, зала обслуживания с двумя подземными и двумя надземными этажами, стоянки грузового транспорта на 408 машин, противопожарной станции, лаборатории, платформы для радиологического сканера.