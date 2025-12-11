Рейтинг@Mail.ru
Армения ратифицировала кредитное соглашение с ЕБРР - РИА Новости, 11.12.2025
10:58 11.12.2025
Армения ратифицировала кредитное соглашение с ЕБРР
Правительство Армении на заседании в четверг одобрило ратификацию кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции (ЕБРР) и развития на 39 миллионов... РИА Новости, 11.12.2025
экономика, армения, ереван, европейский банк реконструкции и развития
Экономика, Армения, Ереван, Европейский банк реконструкции и развития
Армения ратифицировала кредитное соглашение с ЕБРР

Правительство Армении ратифицировало кредитное соглашение с ЕБРР на 39 млн евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге
Здание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге. Архивное фото
ЕРЕВАН, 11 дек – РИА Новости. Правительство Армении на заседании в четверг одобрило ратификацию кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции (ЕБРР) и развития на 39 миллионов евро, говорится в постановлении, проект которого представил заместитель председателя комитета по госдоходам Вреж Мхитарян.
"Одобрить ратификацию кредитного соглашения между Республикой Армения и Европейским банком реконструкции и развития. Направить документ в конституционный суд для установления соответствия его пунктов конституции Армении и, в случае положительного заключения, передать их в Национальное собрание (армянский парламент - ред.) на ратификацию", - говорится в постановлении.
В обоснованиях к правительственному решению отмечается, что в соответствии с соглашением планируется предоставление Армении кредитных средств в размере 39 миллионов евро и гранта на сумму 6 миллионов евро. Софинансирование проекта правительством Армении составит 9 миллионов евро.
В рамках программы планируется построить в Ереване центр внешнеэкономической деятельности и административное здание комитета госдоходов. При этом расходы на строительство административного здания будут осуществлены за счет внутренних ресурсов государственного бюджета Армении.
Центр внешнеэкономической деятельности будет состоять из помещения для складирования, досмотра и разгрузки, зала обслуживания с двумя подземными и двумя надземными этажами, стоянки грузового транспорта на 408 машин, противопожарной станции, лаборатории, платформы для радиологического сканера.
Кредит будет выдан двумя траншами каждый - на 15 лет с четырехлетним льготным периодом. Процентная ставка по кредиту – плавающая: шестимесячный Euribor (Европейская межбанковская ставка предложения) плюс 1%.
