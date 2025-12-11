Посольство России одобрило отказ Осло обсуждать воровскую затею ЕС

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Посольство России в Норвегии приветствует решение парламента не поручать правительству рассмотрение вопроса о присоединении Осло к обсуждаемому в ЕС кредиту Украине за счет заблокированных российских активов, заявил РИА Новости посол Николай Корчунов.

Посол подчеркнул, что при рассмотрении этого вопроса возобладали обоснованные опасения, связанные с разрушительными долгосрочными последствиями такого шага для неприкосновенности инвестированных по всему миру суверенных активов норвежского государственного пенсионного фонда "Глобал".