Посольство России одобрило отказ Осло обсуждать воровскую затею ЕС - РИА Новости, 11.12.2025
23:20 11.12.2025 (обновлено: 23:28 11.12.2025)
Посольство России одобрило отказ Осло обсуждать воровскую затею ЕС
Посольство России одобрило отказ Осло обсуждать воровскую затею ЕС
россия, украина, осло, николай корчунов, евросоюз, еврокомиссия, g7
Россия, Украина, Осло, Николай Корчунов, Евросоюз, Еврокомиссия, G7
© Фото : предоставлено посольством России в НорвегииНиколай Корчунов
Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : предоставлено посольством России в Норвегии
Николай Корчунов. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Посольство России в Норвегии приветствует решение парламента не поручать правительству рассмотрение вопроса о присоединении Осло к обсуждаемому в ЕС кредиту Украине за счет заблокированных российских активов, заявил РИА Новости посол Николай Корчунов.
"Можно только приветствовать тот факт, что большинство норвежских парламентариев выступило против присоединения страны к воровской затее ЕС в отношении суверенных активов нашей страны, направленной к тому же на срыв предпринимаемых США попыток продвинуться на пути политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта", - сказал Корчунов.
Посол подчеркнул, что при рассмотрении этого вопроса возобладали обоснованные опасения, связанные с разрушительными долгосрочными последствиями такого шага для неприкосновенности инвестированных по всему миру суверенных активов норвежского государственного пенсионного фонда "Глобал".
Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо в четверг подтвердила, что Еврокомиссия предлагает заморозить активы РФ на постоянной основе без продления каждые шесть месяцев. Газета Financial Times 7 декабря сообщила, что российские активы, замороженные в Евросоюзе, могут быть заблокированы навсегда, поскольку европейские чиновники обнаружили в своей законодательной базе пункт, согласно которому такие решения возможно принять без достижения единогласия стран-членов.
Еврокомиссия также пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в среду назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для Киева и не исключил подачу обращения в суд в случае принятия такого решения.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
