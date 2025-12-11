Посольство России одобрило отказ Осло обсуждать воровскую затею ЕС

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Посольство России в Норвегии приветствует решение парламента не поручать правительству рассмотрение вопроса о присоединении Осло к обсуждаемому в ЕС кредиту Украине за счет заблокированных российских активов, заявил РИА Новости посол Николай Корчунов.
"Можно только приветствовать тот факт, что большинство норвежских парламентариев выступило против присоединения страны к воровской затее ЕС в отношении суверенных активов нашей страны, направленной к тому же на срыв предпринимаемых США попыток продвинуться на пути политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта", - сказал Корчунов.
Посол подчеркнул, что при рассмотрении этого вопроса возобладали обоснованные опасения, связанные с разрушительными долгосрочными последствиями такого шага для неприкосновенности инвестированных по всему миру суверенных активов норвежского государственного пенсионного фонда "Глобал".
Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо в четверг подтвердила, что Еврокомиссия предлагает заморозить активы РФ на постоянной основе без продления каждые шесть месяцев. Газета Financial Times 7 декабря сообщила, что российские активы, замороженные в Евросоюзе, могут быть заблокированы навсегда, поскольку европейские чиновники обнаружили в своей законодательной базе пункт, согласно которому такие решения возможно принять без достижения единогласия стран-членов.
Еврокомиссия также пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в среду назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для Киева и не исключил подачу обращения в суд в случае принятия такого решения.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.