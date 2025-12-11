https://ria.ru/20251211/aeroflot-2061296470.html
"Аэрофлот" корректирует расписание плана полетов после ночных ограничений
Авиакомпания "Аэрофлот" переносит время вылета и отменяет некоторые рейсы в течение дня после ночных ограничений в аэропортах, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 11.12.2025
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
"Аэрофлот" переносит время вылета и отменяет некоторые рейсы в течение дня