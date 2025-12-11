Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" предоставляет пассажирам в "Шереметьево" необходимые услуги
06:29 11.12.2025
"Аэрофлот" предоставляет пассажирам в "Шереметьево" необходимые услуги
"Аэрофлот" предоставляет пассажирам в "Шереметьево" необходимые услуги
Новости
ru-RU
общество, аэрофлот, шереметьево (аэропорт)
Общество, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт)
"Аэрофлот" предоставляет пассажирам в "Шереметьево" необходимые услуги

"Аэрофлот" заявил о предоставлении пассажирам в "Шереметьево" необходимых услуг

Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Аэропорт Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" на фоне ограничений полетов в аэропорту "Шереметьево" предоставляет пассажирам рейсов необходимые услуги, на время ожидания в кассах и в офисах оперативного обслуживания им предлагают бесплатную воду и сэндвичи, сообщил авиаперевозчик.
Ранее "Аэрофлот" заявил, что вынужденно корректирует расписание путем переноса и отмены некоторых рейсов в связи с ограничениями на использование воздушного пространства московского авиаузла.
"Аэрофлот" обеспечивает работу с пассажирами в базовом аэропорту путем предоставления необходимых услуг, а также информирования по всем сервисным каналам коммуникаций, включая точки взаимодействия в аэропорту. Также на время ожидания в кассах и в офисах оперативного обслуживания пассажирам предлагается бесплатная бутилированная вода и сэндвичи", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиаперевозчика.
"Аэрофлот" отметил, что пассажирам задержанных рейсов предоставляются услуги в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил и стандартов авиакомпании.
ОбществоАэрофлотШереметьево (аэропорт)
 
 
