"Аэрофлот" предоставляет пассажирам в "Шереметьево" необходимые услуги

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" на фоне ограничений полетов в аэропорту "Шереметьево" предоставляет пассажирам рейсов необходимые услуги, на время ожидания в кассах и в офисах оперативного обслуживания им предлагают бесплатную воду и сэндвичи, сообщил авиаперевозчик.
Ранее "Аэрофлот" заявил, что вынужденно корректирует расписание путем переноса и отмены некоторых рейсов в связи с ограничениями на использование воздушного пространства московского авиаузла.
"Аэрофлот" обеспечивает работу с пассажирами в базовом аэропорту путем предоставления необходимых услуг, а также информирования по всем сервисным каналам коммуникаций, включая точки взаимодействия в аэропорту. Также на время ожидания в кассах и в офисах оперативного обслуживания пассажирам предлагается бесплатная бутилированная вода и сэндвичи", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиаперевозчика.
"Аэрофлот" отметил, что пассажирам задержанных рейсов предоставляются услуги в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил и стандартов авиакомпании.