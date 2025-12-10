Марат Зяббаров: Татарстан остается в числе лидеров российского АПК

Агропромышленный комплекс Татарстана - один из наиболее эффективных в Российской Федерации. Республика сохраняет за собой первое место в стране по производству молока, второе место - по сбору картофеля, входит в топ-10 регионов по производству другой сельхозпродукции. О том, с какими показателями аграрии региона завершают год, как развивают экспорт, и как республика помогает своему АПК, в интервью РИА Новости рассказал заместитель премьер-министра Татарстана - министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров:

- Марат Азатович, с какими результатами АПК республики завершает год? Какие ожидания по производству продукции, выручке?

- Татарстан завершил уборку основных площадей сельхозкультур. По предварительным данным, в закрома поступило 4,5 миллиона тонн зерна. Средняя урожайность составляет 38,7 центнера с гектара. Также по оперативным данным валовый сбор масличных культур составил более 1 миллиона тонн, сахарной свеклы - 2,6 миллиона тонн, картофеля - 960 тысяч тонн, других овощей - 250 тысяч тонн.

В целом в текущем году, по оценке, объем сельхозпродукции составит около 400 миллиардов рублей с приростом к 2024 году не менее чем на 7% в сопоставимых ценах. Мы имеем неплохую динамику по всем видам сельхозпродукции. По итогам года денежная выручка за счет роста производства и реализации составит около 256 миллиардов рублей с приростом на 12% к предыдущему году.

Татарстан сегодня сохраняет лидирующие позиции по производству основных видов сельскохозяйственной продукции среди регионов страны, занимает первое место по производству молока, второе - по сбору картофеля, стабильно входит в десятку лучших по производству мяса, яиц, сбору сахарной свеклы, зерна и овощей. Отмечу, что республика полностью удовлетворяет потребности населения в основных продуктах питания. Такие результаты достигнуты, в том числе, благодаря государственной поддержке аграриев.

- Татарстан поставляет продукцию за пределы РФ. Каковы динамика и структура экспорта сельхозпродукции?

- Экспорт сельхозпродукции за последние пять лет увеличился почти в 1,6 раза и по итогам 2024 года превысил 470 миллионов долларов. На начало декабря этого года экспорт агропродукции составил 409 миллионов долларов с ростом на 15 миллионов долларов к аналогичному периоду прошлого года.

Наши товары сегодня покупают 56 стран, преимущественно это зерно, продукция из подсолнечника, масложировая и кондитерская продукция. Основные импортеры - Китай, Индия, Иран, Белоруссия. Основными экспортерами выступают компании "Казанский жировой комбинат", "Эссен Продакшн АГ", "Агросила", "Камамбер", "Азбука сыра", "Вамин Татарстан", завод растительных масел "Чистопольский", кооператив "Каусар" и другие.

Более 150 предприятий сертифицированы на производство продукции "халяль". Объем ее экспорта увеличился в 5,6 раза относительно 2020 года и достиг 14 миллионов долларов по итогам 2024 года. За 11 месяцев 2025 года халяльной продукции экспортировано более чем на 38 миллионов долларов, по итогам года планируется преодолеть рубеж в 40 миллионов долларов.

- Как идет реализация в Татарстане нацпроектов? Сколько средств в текущем году направляется на эти цели?

- С 2025 года в Татарстане началась реализация федерального проекта "Кадры для АПК" национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Реализация проекта направлена на создание "бесшовной траектории" подготовки кадров от школьной скамьи до предприятий АПК, что будет способствовать формированию системы, объединяющей образовательные учреждения и бизнес.

Общий объем финансирования проекта составляет 520 миллионов рублей, в том числе из бюджета РФ - 369,8 миллиона рублей, из бюджета Татарстана - 98,3 миллиона рублей, из внебюджетных источников - 52 миллиона рублей.

Проект предусматривает набор системных мер: материально-техническое оснащение агротехнологических классов, модернизацию учреждений среднего профессионального и высшего образования, поддержку ученых и преподавателей, которые готовят научные и производственные кадры для отрасли.

В муниципальных районах уже успешно действуют 20 агротехклассов по перспективным направлениям, включая генетику и селекцию, эффективное животноводство, биотехнологии, птицеводство, агроинженерию и цветоводство. Общий объем финансирования мероприятий составляет 125,1 миллиона рублей, а инвесторами выступили такие крупные компании, как "Комос Групп", "Чистополье", "РМ-Агро", "Вахитово".

В настоящее время ведется капитальный ремонт и оснащение оборудованием института механизации и технического сервиса Казанского государственного аграрного университета, на эти мероприятия в текущем году предусмотрено 727 миллионов рублей, инвестором выступает УК "Август-Агро". Для сотрудников университета, нуждающихся в улучшении жилищных условий, будут приобретены 46 домов.

Министерство ведет активную работу по популяризации и повышению имиджа рабочих профессий, достижению наивысшей производительности труда в сельском хозяйстве. Особое внимание уделяем привлечению студентов к практике в аграрных и перерабатывающих организациях. На 2025 год на данные мероприятия предусмотрено финансирование в объеме 19,8 миллиона рублей, в том числе из бюджета РФ - около 9,5 миллиона рублей.

- Есть еще важное направление - селекция и генетика...

- Совершенно верно, в настоящее время в рамках федерального проекта "Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике" нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" в Казани создается агробиотехнопарк в области прикладной генетики в животноводстве.

Проект предполагает создание четырех лабораторий и сопутствующей инфраструктуры. Это геномная лаборатория сельскохозяйственного назначения - крупнейшая в России, рассчитанная на объем до 600 тысяч исследований в год, лаборатория селекционного контроля качества молока, исследовательские лаборатории ПЦР-анализа и капиллярного секвенирования. Там же разместятся образовательный кластер и инновационные мастерские для тестирования ИИ-технологий. Таким образом, технопарк будет обеспечивать полный цикл - от научных исследований до практического внедрения и коммерциализации разработок. В настоящее время идут подготовка к реконструкции объектов и поставка высокотехнологичного оборудования. Открытие запланировано на 2026 год.

- Как решаются вопросы импортозамещения в АПК республики? Какие здесь самые проблемные направления и как удается справляться со стоящими задачами?

- Проблема импортозамещения коснулась, прежде всего, обеспечения сельхозтехникой. В основном она поставляется с предприятий в регионах России и из дружественных стран. Например, трактора закупаются в основном у Петербургского и Минского тракторных заводов, у "Ростсельмаша". По обновлению парка комбайнов хозяйства сотрудничают с "Ростсельмашем" и "Гомсельмашем".

На территории Татарстана также расположено несколько производств по выпуску сельхозтехники. Это "Агромастер" (посевная и почвообрабатывающая техника), "Кузембетьевский РМЗ" (зерносушилки и комплекс машин для послеуборочной очистки зерна), "Казаньсельмаш" (самоходные и прицепные опрыскиватели), "Татагрохимсервис" (протравочные и почвообрабатывающие машины) и "Казанский завод оросительной техники" (дождевальные машины).

Оборудование для переработки молока производят предприятия Белоруссии и России. Пока остаются проблемы по неимпортозамещенным направлениям: самоходным свеклоуборочным комбайнам, комплексам машин для возделывания овощей и ягод.

Татарстан продолжает работать над импортозамещением в семеноводстве. В нем задействованы Татарский НИИ сельского хозяйства, а также селекционеры России - 55 сертифицированных хозяйств, семь семенных заводов и сельхозпредприятия, которые ежегодно производят около 140 тысяч тонн семян высших репродукций. Это позволяет обеспечивать наших сельхозпроизводителей качественными семенами перспективных сортов сельскохозяйственных культур в необходимых объемах.

Как известно, доктриной продовольственной безопасности установлено обеспечение посева семенами основных сельхозкультур отечественной селекции не менее 75%. В текущем году 59% посевов сахарной свеклы засеяны семенами, произведенными на территории России (в прошлом году - 8%), по кукурузе - 65% посевов, подсолнечнику - 64%, рапсу - 68%, сое - 63%.

- Что сегодня делается для поддержки молодых специалистов и предпринимателей на селе?

- На территории Татарстана действуют программы поддержки молодых специалистов, предусматривающие выплаты, льготные кредиты на жилье и другие виды помощи. В целях повышения престижа рабочих специальностей и привлечения молодежи к работе на селе специалистам отрасли, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставляются социальные выплаты на обеспечение жильем в сельской местности (не более 70% расчетной стоимости строительства или приобретения жилья, 30% должны составлять собственные средства), если специалист готов отработать по трудовому договору не менее пяти лет в организации АПК.

Также оказывается финансовая поддержка муниципальным районам на строительство или приобретение жилья для предоставления его по договорам найма. Жилой дом или квартира оформляются в собственность муниципального района, арендная плата определяется в соответствии с законодательством. Проживающие в таком жилье специалисты имеют право выкупить его за 10% от расчетной стоимости, если отработали от пяти до десяти лет (на усмотрение работодателя), а через 10 лет отработки - за 1%.

Еще одной мерой поддержки является субсидирование 90% расходов сельхозпредприятий на обучение и практику обучающихся в вузах и 30% расходов для обучающихся в средне-специальных учебных заведениях. Заключая договор со студентами, работодатель получает уверенность, что будет обеспечен квалифицированными кадрами в будущем. Также ежегодно молодым специалистам после окончания учебного заведения при трудоустройстве на предприятия АПК республики оказывается государственная поддержка в виде единовременной выплаты. Благодаря поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова с этого года данная выплата увеличена в 2,5 раза - с 300 тысяч до 750 тысяч рублей, а срок, когда ее можно получить после завершения обучения, - с 6 месяцев до 3 лет. В этом году данную поддержку получат 100 человек.

Кроме того, дополнительно увеличен размер ежемесячных стипендий студентам вузов (с 2 тысяч до 5 тысяч рублей) и ссузов (с 1 тысячи до 3 тысяч рублей), а также стипендий на период прохождения производственной практики студентам 3-5-го курсов вузов с 1 тысячи рублей до 3 тысяч рублей.

Активно развивается социальная инфраструктура на селе, строятся новые школы, детские сады, медицинские учреждения и спортивные объекты. В рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" за прошедшие пять лет реализовано 65 объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, приведено в нормативное состояние 94 километра автомобильных дорог, выполнено более 1,3 тысячи проектов по благоустройству сельских территорий, улучшили жилищные условия более 800 семей. На эти цели направлено 15,9 миллиарда рублей.

На государственную поддержку развития малых форм хозяйствования в этом году предусмотрено выделение 1,5 миллиарда рублей, на поддержку личных подсобных хозяйств - 711 миллионов рублей. При поддержке главы Татарстана увеличены размеры субсидий на содержание дойного стада.