"Чуть-чуть обозначили присутствие": Журова о допуске российских лыжников
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
15:00 10.12.2025
"Чуть-чуть обозначили присутствие": Журова о допуске российских лыжников
"Чуть-чуть обозначили присутствие": Журова о допуске российских лыжников - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
"Чуть-чуть обозначили присутствие": Журова о допуске российских лыжников
Международная федерация лыжного спорта (FIS) "чуть-чуть обозначила российское присутствие" на квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года,... РИА Новости Спорт, 10.12.2025
лыжные гонки
спорт
швейцария
милан
давос
светлана журова
савелий коростелев
международная федерация лыжного спорта (fis)
швейцария
милан
давос
"Чуть-чуть обозначили присутствие": Журова о допуске российских лыжников

Журова: FIS "чуть-чуть обозначила присутствие" российских лыжников на ОИ

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Светлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Международная федерация лыжного спорта (FIS) "чуть-чуть обозначила российское присутствие" на квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года, допустив до отбора только двоих лыжников и одну фристайлистку из России, считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова.
В среду стало известно, что FIS допустила до участия в этапах Кубка мира в нейтральном статусе россиян Савелия Коростелева и Дарью Непряеву (оба - лыжные гонки), а также Анастасию Таталину (фристайл).
Анастасия Таталина - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
FIS допустила российскую фристайлистку Таталину до олимпийской квалификации
Вчера, 13:21
"Те спортсмены, которых допустили, безусловно, хорошие, и они будут бороться за попадание на Олимпиаду. Но при этом понятно, что FIS не хочется допускать большее количество наших претендентов на участие в Играх. И в лыжах, и во фристайле мы могли бы быть представлены более широко и бороться за медали. Все как перед Олимпиадой в Париже: чуть-чуть обозначили наше присутствие, и все", - сказала Журова корреспонденту РИА Новости.
"При этом мы не можем подать на них в суд. Даже если бы одного спортсмена допустили - все равно бы не могли. Как в коньках, где первые номера сборной, которые не получили допуск, судились и проиграли. И им даже объяснять не стали, почему, по каким причинам. А из той молодежи, что борется сейчас за попадание на Олимпиаду, в лучшем случае отбор пройдут трое, и за медали им бороться будет сложно. Впрочем, ехать на Игры им все равно надо, я тут всегда привожу свой пример: я на своей первой Олимпиаде в 20-летнем возрасте заняла только седьмое место, а через четыре года победила", - добавила собеседница агентства.
До Олимпийских игр, которые пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина д'Ампеццо, лыжникам предстоит принять участие в четырех этапах Кубка мира - в Давосе (Швейцария, 12-14 декабря), Тоблахе и Валь-ди-Фьемме (Италия, "Тур де Ски", 28 декабря - 4 января), Оберхофе (Германия, 17-18 января) и Гомсе (Швейцария, 23-25 января).
Выставка Всероссийский день поля в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Валуев заявил, что нельзя быть довольными ограниченным допуском от FIS
Вчера, 14:44
 
Лыжные гонкиСпортШвейцарияМиланДавосСветлана ЖуроваСавелий КоростелевМеждународная федерация лыжного спорта (FIS)
 
