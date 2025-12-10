"Чуть-чуть обозначили присутствие": Журова о допуске российских лыжников

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Международная федерация лыжного спорта (FIS) "чуть-чуть обозначила российское присутствие" на квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года, допустив до отбора только двоих лыжников и одну фристайлистку из России, считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

В среду стало известно, что FIS допустила до участия в этапах Кубка мира в нейтральном статусе россиян Савелия Коростелева и Дарью Непряеву (оба - лыжные гонки), а также Анастасию Таталину (фристайл).

"Те спортсмены, которых допустили, безусловно, хорошие, и они будут бороться за попадание на Олимпиаду. Но при этом понятно, что FIS не хочется допускать большее количество наших претендентов на участие в Играх. И в лыжах, и во фристайле мы могли бы быть представлены более широко и бороться за медали. Все как перед Олимпиадой в Париже: чуть-чуть обозначили наше присутствие, и все", - сказала Журова корреспонденту РИА Новости.

"При этом мы не можем подать на них в суд. Даже если бы одного спортсмена допустили - все равно бы не могли. Как в коньках, где первые номера сборной, которые не получили допуск, судились и проиграли. И им даже объяснять не стали, почему, по каким причинам. А из той молодежи, что борется сейчас за попадание на Олимпиаду, в лучшем случае отбор пройдут трое, и за медали им бороться будет сложно. Впрочем, ехать на Игры им все равно надо, я тут всегда привожу свой пример: я на своей первой Олимпиаде в 20-летнем возрасте заняла только седьмое место, а через четыре года победила", - добавила собеседница агентства.