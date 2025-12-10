https://ria.ru/20251210/zhurova-2061132195.html
"Чуть-чуть обозначили присутствие": Журова о допуске российских лыжников
"Чуть-чуть обозначили присутствие": Журова о допуске российских лыжников - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
"Чуть-чуть обозначили присутствие": Журова о допуске российских лыжников
Международная федерация лыжного спорта (FIS) "чуть-чуть обозначила российское присутствие" на квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года,... РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T15:00:00+03:00
2025-12-10T15:00:00+03:00
2025-12-10T15:00:00+03:00
лыжные гонки
спорт
швейцария
милан
давос
светлана журова
савелий коростелев
международная федерация лыжного спорта (fis)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047059247_0:0:2861:1609_1920x0_80_0_0_e66829b10b9e7a1b1a57c668a7c2e143.jpg
/20251210/tatalina-2061097282.html
/20251210/valuev-2061124068.html
швейцария
милан
давос
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047059247_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_fb3f7deab1408ecc584afe18ab17abb0.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, швейцария, милан, давос, светлана журова, савелий коростелев, международная федерация лыжного спорта (fis)
Лыжные гонки, Спорт, Швейцария, Милан, Давос, Светлана Журова, Савелий Коростелев, Международная федерация лыжного спорта (FIS)
"Чуть-чуть обозначили присутствие": Журова о допуске российских лыжников
Журова: FIS "чуть-чуть обозначила присутствие" российских лыжников на ОИ
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Международная федерация лыжного спорта (FIS) "чуть-чуть обозначила российское присутствие" на квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года, допустив до отбора только двоих лыжников и одну фристайлистку из России, считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова.
В среду стало известно, что FIS допустила до участия в этапах Кубка мира в нейтральном статусе россиян Савелия Коростелева и Дарью Непряеву (оба - лыжные гонки), а также Анастасию Таталину (фристайл).
"Те спортсмены, которых допустили, безусловно, хорошие, и они будут бороться за попадание на Олимпиаду. Но при этом понятно, что FIS не хочется допускать большее количество наших претендентов на участие в Играх. И в лыжах, и во фристайле мы могли бы быть представлены более широко и бороться за медали. Все как перед Олимпиадой в Париже: чуть-чуть обозначили наше присутствие, и все", - сказала Журова корреспонденту РИА Новости.
"При этом мы не можем подать на них в суд. Даже если бы одного спортсмена допустили - все равно бы не могли. Как в коньках, где первые номера сборной, которые не получили допуск, судились и проиграли. И им даже объяснять не стали, почему, по каким причинам. А из той молодежи, что борется сейчас за попадание на Олимпиаду, в лучшем случае отбор пройдут трое, и за медали им бороться будет сложно. Впрочем, ехать на Игры им все равно надо, я тут всегда привожу свой пример: я на своей первой Олимпиаде в 20-летнем возрасте заняла только седьмое место, а через четыре года победила", - добавила собеседница агентства.
До Олимпийских игр, которые пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина д'Ампеццо, лыжникам предстоит принять участие в четырех этапах Кубка мира - в Давосе (Швейцария, 12-14 декабря), Тоблахе и Валь-ди-Фьемме (Италия, "Тур де Ски", 28 декабря - 4 января), Оберхофе (Германия, 17-18 января) и Гомсе (Швейцария, 23-25 января).