Журова считает, что скандинавы не будут бойкотировать старты из-за россиян
Лыжные гонки
 
14:58 10.12.2025
Журова считает, что скандинавы не будут бойкотировать старты из-за россиян
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Скандинавские лыжники не будут бойкотировать гонки с участием россиян Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой, Международная федерация лыжного спорта (FIS) их, скорее всего, успокоила, сказав, что трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова не допустит, считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
В среду стало известно, что FIS допустила до участия в этапах Кубка мира в нейтральном статусе россиян Савелия Коростелева и Дарью Непряеву (оба - лыжные гонки), а также Анастасию Таталину (фристайл).
"Я думаю, ничего бойкотировать они не будут, - сказала Журова, отвечая на вопрос, какой реакции на допуск россиян она ожидает от лыжников из Скандинавии, которые ранее заявляли о возможных протестах. - Максимум - поговорят. Я думаю, их в FIS успокоили, сказали, что Большунова не будет, волноваться сильно не о чем. Хотя Коростелев тоже хороший спортсмен, конечно. Видимо, FIS таким образом демонстрирует - вот, мы же допустили неплохого лыжника. Украина разве что напишет какие-нибудь письма протеста, но никто не отреагирует на них".
До Олимпийских игр, которые пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо, лыжникам предстоит принять участие в четырех этапах Кубка мира - в Давосе (Швейцария, 12-14 декабря), Тоблахе и Валь-ди-Фьемме (Италия, "Тур де Ски", 28 декабря - 4 января), Оберхофе (Германия, 17-18 января) и Гомсе (Швейцария, 23-25 января).
Коростелев и Непряева получили от FIS нейтральные статусы перед Олимпиадой
