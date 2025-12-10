Журова считает, что скандинавы не будут бойкотировать старты из-за россиян

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Скандинавские лыжники не будут бойкотировать гонки с участием россиян Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой, Международная федерация лыжного спорта (FIS) их, скорее всего, успокоила, сказав, что трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова не допустит, считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.