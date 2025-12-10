https://ria.ru/20251210/zhurova-2061130023.html
Журова считает, что скандинавы не будут бойкотировать старты из-за россиян
Журова считает, что скандинавы не будут бойкотировать старты из-за россиян - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Журова считает, что скандинавы не будут бойкотировать старты из-за россиян
Скандинавские лыжники не будут бойкотировать гонки с участием россиян Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой, Международная федерация лыжного спорта (FIS) их,... РИА Новости Спорт, 10.12.2025
лыжные гонки
спорт
анастасия таталина
светлана журова
дарья непряева
международная федерация лыжного спорта (fis)
савелий коростелев
/20251210/korostelev-2061097044.html
спорт, анастасия таталина, светлана журова, дарья непряева, международная федерация лыжного спорта (fis), савелий коростелев
Лыжные гонки, Спорт, Анастасия Таталина, Светлана Журова, Дарья Непряева, Международная федерация лыжного спорта (FIS), Савелий Коростелев
Журова считает, что скандинавы не будут бойкотировать старты из-за россиян
Журова считает, что FIS успокоила иностранных лыжников перед допуском россиян
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Скандинавские лыжники не будут бойкотировать гонки с участием россиян Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой, Международная федерация лыжного спорта (FIS) их, скорее всего, успокоила, сказав, что трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова не допустит, считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
В среду стало известно, что FIS допустила до участия в этапах Кубка мира в нейтральном статусе россиян Савелия Коростелева и Дарью Непряеву
(оба - лыжные гонки), а также Анастасию Таталину
(фристайл).
"Я думаю, ничего бойкотировать они не будут, - сказала Журова
, отвечая на вопрос, какой реакции на допуск россиян она ожидает от лыжников из Скандинавии, которые ранее заявляли о возможных протестах. - Максимум - поговорят. Я думаю, их в FIS успокоили, сказали, что Большунова
не будет, волноваться сильно не о чем. Хотя Коростелев тоже хороший спортсмен, конечно. Видимо, FIS таким образом демонстрирует - вот, мы же допустили неплохого лыжника. Украина разве что напишет какие-нибудь письма протеста, но никто не отреагирует на них".
До Олимпийских игр, которые пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо, лыжникам предстоит принять участие в четырех этапах Кубка мира - в Давосе (Швейцария, 12-14 декабря), Тоблахе и Валь-ди-Фьемме (Италия, "Тур де Ски", 28 декабря - 4 января), Оберхофе (Германия, 17-18 января) и Гомсе (Швейцария, 23-25 января).