Эксперт призвал к бдительности из-за угрозы мегаземлетрясения в Японии - РИА Новости, 10.12.2025
11:55 10.12.2025
Эксперт призвал к бдительности из-за угрозы мегаземлетрясения в Японии
Эксперт призвал к бдительности из-за угрозы мегаземлетрясения в Японии
в мире, япония, аомори (префектура), хоккайдо, токийский университет
В мире, Япония, Аомори (префектура), Хоккайдо, Токийский университет
Эксперт призвал к бдительности из-за угрозы мегаземлетрясения в Японии

РИА Новости: Като призвал к бдительности из-за угрозы мегаземлетрясения в Японии

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
ТОКИО, 10 дек - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Профессор института исследований землетрясений Токийского университета Айтаро Като в беседе с РИА Новости призвал к повышенной бдительности на фоне кратно возросшего риска мегаземлетрясения в Японии после землетрясения у восточного побережья северной префектуры Аомори.
"Комитет по изучению землетрясений публикует долгосрочные оценки для крупных землетрясений вдоль Японского разлома. В последнем указано, что вероятность как "гигантского межплитового землетрясения", так и более "обычного межплитового землетрясения" в районе очага относится к высшему - третьему - рангу. Кроме того, возможна и еще более масштабная опасность - землетрясение магнитудой около 9, ведь, согласно нынешнему государственному предупреждению, вероятность землетрясения магнитудой около 9 в настоящее время примерно в десять раз выше, чем в обычное время", - подчеркнул эксперт.
Профессор Като также напомнил, что очаг произошедшего 8 декабря землетрясения у Аомори примерно совпадает с северной частью зоны землетрясения магнитудой 7,9 Токати-Оки 1968 года и южной частью зоны землетрясения магнитудой 7,4 Санрику-Харука-Оки 1994 года.
"С момента землетрясения 1994 года прошло более 30 лет, и почти 60 лет - с 1968 года. Поэтому считается, что напряжения, способные привести к крупным землетрясениям, достаточно накоплены", - добавил он, допустив, что землетрясение у префектуры Аомори может привести к повышению активности других разломов.
Отвечая на вопрос РИА Новости относительно достаточно малого числа афтершоков, профессор Като подчеркнул, что число зафиксированных повторных толчков не аномально мало, относится к категории "незначительного". Он также уточнил, что сложно судить о возможности более крупного землетрясения лишь на основе данных об афтершоках.
"На текущем этапе развития сейсмологии невозможно с высокой точностью прогнозировать возникновение землетрясений. Однако данная область с высокой долгосрочной вероятностью крупных событий, поэтому укрепление подготовленности к землетрясениям крайне важно", - подытожил эксперт.
Профессор также призвал учитывать риски отложенных последствий после мощных землетрясений, поскольку, даже если снаружи сооружение выглядит целым, внутри могут возникнуть трещины и другие дефекты, и при новом сильном толчке это может привести к серьезным повреждениям.
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло поздно вечером 8 декабря в районе северной префектуры Аомори, была объявлена угроза цунами вдоль северо-восточного побережья основного острова Хонсю и восточного побережья самого северного японского острова Хоккайдо. Максимальная высота цунами составила 70 сантиметров. Угроза цунами была снята примерно через шесть часов после землетрясения. Очаг землетрясения залегал на глубине 54 километров у восточного побережья префектуры Аомори. Максимальная сила толчков составила более шести по семибалльной шкале, принятой в Японии.
Согласно данным Геопространственного информационного управления, поступившим в распоряжение РИА Новости, мощное землетрясение на севере Японии вызвало сдвиг земной коры в районе эпицентра примерно на девять сантиметров.
Правительство и метеорологическое управление Японии выпускали предупреждения о росте риска чрезвычайно мощного землетрясения в районах самого северного острова Хоккайдо и Санрику на северо-востоке Японии в течение недели.
В миреЯпонияАомори (префектура)ХоккайдоТокийский университет
 
 
Заголовок открываемого материала