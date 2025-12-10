https://ria.ru/20251210/zemletryasenie-2060994093.html
У побережья Курил произошло ощутимое землетрясение
У побережья Курил произошло ощутимое землетрясение - РИА Новости, 10.12.2025
У побережья Курил произошло ощутимое землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло утром в среду в Тихом океане у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск"... РИА Новости, 10.12.2025
У побережья Курил произошло ощутимое землетрясение
