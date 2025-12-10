Рейтинг@Mail.ru
У побережья Курил произошло ощутимое землетрясение
03:40 10.12.2025
У побережья Курил произошло ощутимое землетрясение
северо-курильск
тихий океан
парамушир
елена семенова
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
северо-курильск, тихий океан, парамушир, елена семенова, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Северо-Курильск, Тихий океан, Парамушир, Елена Семенова, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло утром в среду в Тихом океане у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в 10.19 (02.19 мск) 10 декабря. Его эпицентр располагался в 97 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг – на глубине 30 километров", - рассказала собеседница агентства.
По ее информации, подземный толчок могли ощутить в Северо-Курильске силой до 4 баллов. Тревога цунами не объявлялась.
Северо-КурильскТихий океанПарамуширЕлена СеменоваЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
