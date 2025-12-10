Рейтинг@Mail.ru
"Пришло время". В США сделали необычное предложение Зеленскому - РИА Новости, 10.12.2025
09:58 10.12.2025
"Пришло время". В США сделали необычное предложение Зеленскому
"Пришло время". В США сделали необычное предложение Зеленскому
Владимиру Зеленскому следует уехать в Израиль, поскольку глава киевского режима стал совершенно бесполезным, написал полковник армии США в отставке, бывший... РИА Новости, 10.12.2025
в мире
израиль
владимир зеленский
министерство обороны сша
дело миндича
эммануэль макрон
вооруженные силы украины
кир стармер
в мире, израиль, владимир зеленский, министерство обороны сша, дело миндича, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, кир стармер, лондон, сша
В мире, Израиль, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Дело Миндича, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, Кир Стармер, Лондон, США
"Пришло время". В США сделали необычное предложение Зеленскому

Макгрегор: Зеленскому пора уезжать в Израиль

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Владимиру Зеленскому следует уехать в Израиль, поскольку глава киевского режима стал совершенно бесполезным, написал полковник армии США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.
"Пришло время Зеленскому разогреть моторы на своем личном самолете для полетов в Израиль, он стал ненужным, у него нет будущего", — считает Макгрегор.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
СМИ раскрыли, что задумал Зеленский после жестких заявлений Трампа
09:13
Полковник добавил, что встреча Зеленского в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем была бесполезна, поскольку он получил бы от них заверения, которые "ничего не значат".
Ранее немецкий политолог Патрик Бааб в эфире YouTube-канале Deep Dive заявил, что Владимир Зеленский находится в настолько опасном положении, что может попытаться сбежать с Украины
Владимир Зеленский во время визита в Лондон - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Новое заявление Зеленского вызвало переполох на Западе
08:49
Издание The National Interest недавно сообщило, что неудачи ВСУ на фронте и непрекращающееся давление могут вынудить главу киевского режима бежать в Израиль.
Журналист Пол Стейган, в свою очередь, писал, что США планируют избавиться от Зеленского из-за его нежелания принимать позицию Вашингтона по украинскому конфликту.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Сальдо назвал главную цель поездок Зеленского в Европу
08:23
 
В миреИзраильВладимир ЗеленскийМинистерство обороны СШАДело МиндичаЭммануэль МакронВооруженные силы УкраиныКир СтармерЛондонСША
 
 
