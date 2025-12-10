МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Владимиру Зеленскому следует уехать в Израиль, поскольку глава киевского режима стал совершенно бесполезным, написал полковник армии США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.
"Пришло время Зеленскому разогреть моторы на своем личном самолете для полетов в Израиль, он стал ненужным, у него нет будущего", — считает Макгрегор.
Полковник добавил, что встреча Зеленского в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем была бесполезна, поскольку он получил бы от них заверения, которые "ничего не значат".
Ранее немецкий политолог Патрик Бааб в эфире YouTube-канале Deep Dive заявил, что Владимир Зеленский находится в настолько опасном положении, что может попытаться сбежать с Украины
Издание The National Interest недавно сообщило, что неудачи ВСУ на фронте и непрекращающееся давление могут вынудить главу киевского режима бежать в Израиль.
Журналист Пол Стейган, в свою очередь, писал, что США планируют избавиться от Зеленского из-за его нежелания принимать позицию Вашингтона по украинскому конфликту.