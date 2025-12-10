Рейтинг@Mail.ru
Экс-советник Пентагона призвал Зеленского пойти на мирное урегулирование
09:27 10.12.2025
Экс-советник Пентагона призвал Зеленского пойти на мирное урегулирование
Экс-советник Пентагона призвал Зеленского пойти на мирное урегулирование
в мире
россия
сша
киев
владимир зеленский
владимир путин
юрий ушаков
министерство обороны сша
россия
сша
киев
Экс-советник Пентагона призвал Зеленского пойти на мирное урегулирование

Макгрегор назвал позицию Зеленского оторванной от действительности

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор заявил, что позиция Владимира Зеленского оторвана от объективной действительности, ему стоит пойти на мирное урегулирование.
"Позиция Зеленского оторвана от действительности, как и было изначально. Заключи мир, глупец", - написал Макгрегор в соцсети Х.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
СМИ раскрыли, что задумал Зеленский после жестких заявлений Трампа
09:13
Ранее Макгрегор заявил о нежелании Зеленского достигать урегулирования конфликта, который Украина "безнадежно проиграла", отметив, что конфликт и позиция Киева нанесли непоправимый ущерб поколениям украинцев.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты РФ и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский и Кир Стармер после встречи в Лондоне, Великобритания. 8 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Дали порошка": в США высмеяли Зеленского после поездки в Лондон
06:33
 
В миреРоссияСШАКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЮрий УшаковМинистерство обороны СШАДело Миндича
 
 
