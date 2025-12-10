Загнан в угол. Зеленский переходит к борьбе за выживание

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Ситуация для главы киевского режима продолжает ухудшаться. Он пытается укрепить власть делами против потенциальных оппонентов, а на Западе раскрывают новые подробности коррупции в его окружении. На что рассчитывает Зеленский — в материале РИА Новости.

Ключевой риск

Без поддержки на самом высоком уровне коррупция на Украине в таких масштабах не расцвела бы. The New York Times со ссылкой на документы и десятки источников отмечает, что Банковая в последние годы усиливала контроль над госкомпаниями. Офис Зеленского продвигал нужных кандидатов и менял уставы предприятий так, чтобы ключевые решения принимались через подконтрольные министерства и ведомства. Речь об "Укрэнерго", Агентстве оборонных закупок и фигурировавшем в деле Миндича "Энергоатоме".

Полномочия правительства расширялись. Евросоюз по этому поводу даже подготовил закрытый отчет, назвав происходящее "ключевым риском".

Британский аналитик Роланд Олифант указывает в The Telegraph, что судьбу Зеленского определяют в кулуарах мирного процесса и у власти он долго не продержится.

В близких к американским демократам кругах считают, что глава киевского режима сильно ослаблен и деморализован, пишет "Страна.ua", ссылаясь на источник в лоббистских структурах США. И это делает его более уязвимым к внешнему давлению.

Отказ Зеленского принимать предложения Белого дома по урегулированию может обернуться очередным расследованием Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Думаю, все закончится тем, что Зеленский вынужден будет просто уйти. Убежден: в материалах НАБУ и САП достаточно много компромата против него", — говорит бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Главный кадр

В конце ноября в кабинете председателя Рады Руслана Стефанчука собрались высшие чиновники Украины, руководство "Слуги народа", в том числе глава парламентской фракции Давид Арахамия и премьер Юлия Свириденко. Беседовали, утверждают украинские СМИ, об одном: как уговорить Зеленского избавиться от Андрея Ермака.

Участие Свириденко якобы продиктовано ссорой с Ермаком, который еще недавно ей "хорошо помогал". Да и практически у всех в этой компании "был на него зуб". Дело Миндича лишь дало повод наконец сбросить всесильного главу офиса с пьедестала.

От НАБУ ждут следующую серию аудиозаписей "Миндичгейта", которые касаются Ермака. Вероятно, выдвинут еще одно подозрение.

По словам нардепа Алексея Гончаренко*, Зеленский развернул настоящую охоту на Ермака. Главный вопрос: позволят ли ему покинуть страну?

Документы на выезд у него, видимо, готовы. Украинское издание "Зеркало недели" сообщало, что он лично посещал офис Службы внешней разведки Украины (СВРУ) и пробыл там почти час. Потом глава ведомства Олег Иващенко, который считается "стопроцентным человеком Ермака", вызвал к себе руководителя департамента, занимающегося документами прикрытия.

Кресло же руководителя офиса до сих пор пустует. Зеленский назвал кандидатов: министр обороны Денис Шмыгаль, глава ГУР Кирилл Буданов*, первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель Ермака Павел Палис и первый вице-премьер Михаил Федоров.

Но "с каждым из них есть проблемы", признался Зеленский. И вообще, он "может сам справиться, без главы офиса".

Все против всех

На днях обыскали квартиру депутата Анны Скороход — подозревают во взятке от предпринимателя в 250 тысяч долларов. НАБУ опубликовало ролик переговоров о "получении денег" и "расписок".

Скороход объяснила: видео обрезано, а полная версия, наоборот, доказывает ее невиновность.

"Это выглядит не как следственные действия, а как сфабрикованное на скорую руку политическое давление, цель которого — сорвать мою поездку (в США. — Прим. ред.). Потому что знают, что мое сотрудничество с США набирает значительные обороты", — заявила Скороход, намекая на политические перспективы под патронажем Вашингтона.

Она часто критиковала официальный Киев. Например, говорила, что ушедших из ВСУ в самоволку не 250 тысяч, как сообщали, а 400. Увольнение Ермака напрямую связала с "вопросом самосохранения Зеленского".

"Скороход выступала очень резко, не выбирала выражения, называла вещи своими именами. И этого достаточно для открытия дела, чтобы показать: смотрите, все критиканы власти — сами коррупционеры, чего вы хотите? Понятно: так пытаются дать урок всем остальным — что случается с нелояльными режиму. А здесь даже удивительным образом объединились НАБУ и СБУ, которые противостояли друг другу. Но тут случайностей не бывает", — отмечает политолог Александр Дудчак.

Эксперт считает, что на Украине зачищают всех, кто может рассчитывать на популярность среди избирателей. Самое главное — заткнуть им рот, не позволить распространять неудобную для Киева информацию.

Зеленский прекрасно понимает, что "загнан в угол и отступать некуда", продолжает Дудчак. Глава режима предчувствует печальный для него финал. Вся украинская политика превратилась сейчас в борьбу за выживание.