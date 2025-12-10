Рейтинг@Mail.ru
Загнан в угол. Зеленский переходит к борьбе за выживание - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/zelenskiy-2060871400.html
Загнан в угол. Зеленский переходит к борьбе за выживание
Загнан в угол. Зеленский переходит к борьбе за выживание - РИА Новости, 10.12.2025
Загнан в угол. Зеленский переходит к борьбе за выживание
Ситуация для главы киевского режима продолжает ухудшаться. Он пытается укрепить власть делами против потенциальных оппонентов, а на Западе раскрывают новые... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T08:00:00+03:00
2025-12-10T08:00:00+03:00
украина
сша
киев
андрей ермак
анна скороход
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
укрэнерго
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048177514_0:0:2579:1451_1920x0_80_0_0_97c23b6da4bc56097451db7142c4e175.jpg
https://ria.ru/20251128/ukraina-2058419868.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048177514_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_9f30bc19942df302d4318da1500b4c4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, киев, андрей ермак, анна скороход, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), укрэнерго, владимир зеленский
Украина, США, Киев, Андрей Ермак, Анна Скороход, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Укрэнерго, Владимир Зеленский
Загнан в угол. Зеленский переходит к борьбе за выживание

Дудчак: Зеленский прекрасно понимает, что загнан в угол

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Ситуация для главы киевского режима продолжает ухудшаться. Он пытается укрепить власть делами против потенциальных оппонентов, а на Западе раскрывают новые подробности коррупции в его окружении. На что рассчитывает Зеленский — в материале РИА Новости.

Ключевой риск

Без поддержки на самом высоком уровне коррупция на Украине в таких масштабах не расцвела бы. The New York Times со ссылкой на документы и десятки источников отмечает, что Банковая в последние годы усиливала контроль над госкомпаниями. Офис Зеленского продвигал нужных кандидатов и менял уставы предприятий так, чтобы ключевые решения принимались через подконтрольные министерства и ведомства. Речь об "Укрэнерго", Агентстве оборонных закупок и фигурировавшем в деле Миндича "Энергоатоме".
© Фото : НАБУОбыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : НАБУ
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики
Полномочия правительства расширялись. Евросоюз по этому поводу даже подготовил закрытый отчет, назвав происходящее "ключевым риском".
Британский аналитик Роланд Олифант указывает в The Telegraph, что судьбу Зеленского определяют в кулуарах мирного процесса и у власти он долго не продержится.
В близких к американским демократам кругах считают, что глава киевского режима сильно ослаблен и деморализован, пишет "Страна.ua", ссылаясь на источник в лоббистских структурах США. И это делает его более уязвимым к внешнему давлению.
© AP Photo / Toby MelvilleФридрих Мерц, Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне
Фридрих Мерц, Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Toby Melville
Фридрих Мерц, Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне
Отказ Зеленского принимать предложения Белого дома по урегулированию может обернуться очередным расследованием Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).
"Думаю, все закончится тем, что Зеленский вынужден будет просто уйти. Убежден: в материалах НАБУ и САП достаточно много компромата против него", — говорит бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Главный кадр

В конце ноября в кабинете председателя Рады Руслана Стефанчука собрались высшие чиновники Украины, руководство "Слуги народа", в том числе глава парламентской фракции Давид Арахамия и премьер Юлия Свириденко. Беседовали, утверждают украинские СМИ, об одном: как уговорить Зеленского избавиться от Андрея Ермака.
© AP Photo / Vadym SarakhanЮлия Свириденко
Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Юлия Свириденко
Участие Свириденко якобы продиктовано ссорой с Ермаком, который еще недавно ей "хорошо помогал". Да и практически у всех в этой компании "был на него зуб". Дело Миндича лишь дало повод наконец сбросить всесильного главу офиса с пьедестала.
От НАБУ ждут следующую серию аудиозаписей "Миндичгейта", которые касаются Ермака. Вероятно, выдвинут еще одно подозрение.
По словам нардепа Алексея Гончаренко*, Зеленский развернул настоящую охоту на Ермака. Главный вопрос: позволят ли ему покинуть страну?
Документы на выезд у него, видимо, готовы. Украинское издание "Зеркало недели" сообщало, что он лично посещал офис Службы внешней разведки Украины (СВРУ) и пробыл там почти час. Потом глава ведомства Олег Иващенко, который считается "стопроцентным человеком Ермака", вызвал к себе руководителя департамента, занимающегося документами прикрытия.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Андрей Ермак
Кресло же руководителя офиса до сих пор пустует. Зеленский назвал кандидатов: министр обороны Денис Шмыгаль, глава ГУР Кирилл Буданов*, первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель Ермака Павел Палис и первый вице-премьер Михаил Федоров.
Но "с каждым из них есть проблемы", признался Зеленский. И вообще, он "может сам справиться, без главы офиса".

Все против всех

На днях обыскали квартиру депутата Анны Скороход — подозревают во взятке от предпринимателя в 250 тысяч долларов. НАБУ опубликовало ролик переговоров о "получении денег" и "расписок".
© Фото : соцсети Анны СкороходАнна Скороход
Анна Скороход - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : соцсети Анны Скороход
Анна Скороход
Скороход объяснила: видео обрезано, а полная версия, наоборот, доказывает ее невиновность.
"Это выглядит не как следственные действия, а как сфабрикованное на скорую руку политическое давление, цель которого — сорвать мою поездку (в США. — Прим. ред.). Потому что знают, что мое сотрудничество с США набирает значительные обороты", — заявила Скороход, намекая на политические перспективы под патронажем Вашингтона.
Она часто критиковала официальный Киев. Например, говорила, что ушедших из ВСУ в самоволку не 250 тысяч, как сообщали, а 400. Увольнение Ермака напрямую связала с "вопросом самосохранения Зеленского".
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные
"Скороход выступала очень резко, не выбирала выражения, называла вещи своими именами. И этого достаточно для открытия дела, чтобы показать: смотрите, все критиканы власти — сами коррупционеры, чего вы хотите? Понятно: так пытаются дать урок всем остальным — что случается с нелояльными режиму. А здесь даже удивительным образом объединились НАБУ и СБУ, которые противостояли друг другу. Но тут случайностей не бывает", — отмечает политолог Александр Дудчак.
Эксперт считает, что на Украине зачищают всех, кто может рассчитывать на популярность среди избирателей. Самое главное — заткнуть им рот, не позволить распространять неудобную для Киева информацию.
Зеленский прекрасно понимает, что "загнан в угол и отступать некуда", продолжает Дудчак. Глава режима предчувствует печальный для него финал. Вся украинская политика превратилась сейчас в борьбу за выживание.
* Внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Андрей Ермак во время встречи с Китом Келлогом в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Агония Зеленского. Что будет с Украиной после отставки Ермака
28 ноября, 19:27
 
УкраинаСШАКиевАндрей ЕрмакАнна СкороходНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)УкрэнергоВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала