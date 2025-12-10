https://ria.ru/20251210/zdanie-2061083533.html
В горевшем здании новосибирского педколледжа проводят экспертизу
В горевшем здании новосибирского педколледжа проводят экспертизу - РИА Новости, 10.12.2025
В горевшем здании новосибирского педколледжа проводят экспертизу
Пожарно-техническая экспертиза проводится в здании горевшего педагогического колледжа в Новосибирске, доступ туда ограничен в связи с работой следователей,... РИА Новости, 10.12.2025
В горевшем здании новосибирского педколледжа проводят экспертизу
РИА Новости: в горевшем здании новосибирского педколледжа проводят экспертизу
НОВОСИБИРСК, 10 дек – РИА Новости. Пожарно-техническая экспертиза проводится в здании горевшего педагогического колледжа в Новосибирске, доступ туда ограничен в связи с работой следователей, сообщили РИА Новости в министерстве образования Новосибирской области.
Во вторник в педагогическом колледже в Новосибирске
вспыхнул пожар на площади 700 квадратных метров, были эвакуированы 670 человек. Возгорание произошло в кабинете на третьем этаже и перешло на крышу трехэтажного здания. СУСК РФ
по Новосибирской области
сообщало, что причиной возгорания, по предварительным данным, стало замыкание электропроводки. Пожар полностью ликвидировали ближе к вечеру.
"В здании педагогического колледжа по улице Линейной работают представители Следственного комитета, проводится пожарно-техническая экспертиза. Доступ к пострадавшим от пожара помещениям здания на данный момент ограничен, поэтому пока не представляется возможным в полной мере оценить ущерб и принять решение о его дальнейшей судьбе", - сказал представитель министерства.