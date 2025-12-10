В горевшем здании новосибирского педколледжа проводят экспертизу

НОВОСИБИРСК, 10 дек – РИА Новости. Пожарно-техническая экспертиза проводится в здании горевшего педагогического колледжа в Новосибирске, доступ туда ограничен в связи с работой следователей, сообщили РИА Новости в министерстве образования Новосибирской области.

"В здании педагогического колледжа по улице Линейной работают представители Следственного комитета, проводится пожарно-техническая экспертиза. Доступ к пострадавшим от пожара помещениям здания на данный момент ограничен, поэтому пока не представляется возможным в полной мере оценить ущерб и принять решение о его дальнейшей судьбе", - сказал представитель министерства.