Заварин: депутаты Заксобрания одобрили поправки в Устав Вологодской области

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Вологодской области введут новую форму взаимодействия губернатора с жителями региона, поправки в Устав области поддержали депутаты регионального Законодательного собрания, сообщил глава регпарламента Роман Заварин.

"Вводится новая форма взаимодействия губернатора с населением – обращение к жителям Вологодской области. Причем такое обращение может быть совмещено с ежегодным отчетом правительства перед областным парламентом. Это позволит создать единый, цельный формат общения с гражданами", – написал Заварин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Также в документ перенесли федеральные нормы, которые дают право председателю правительства вносить в парламент законопроекты, подготовленные областным Кабмином.

"В Уставе уже есть норма, которая наделяет высший исполнительный орган региона правом законодательной инициативы, а сейчас мы закрепляем возможность председателя правительства представлять такие законопроекты. Это ускорит нормотворческий процесс и укрепит взаимодействие между ветвями власти", – сказал спикер Заксобрания.