Заварин: депутаты Заксобрания одобрили поправки в Устав Вологодской области - РИА Новости, 10.12.2025
Вологодская область
 
17:50 10.12.2025
Заварин: депутаты Заксобрания одобрили поправки в Устав Вологодской области
Новости
Заварин: депутаты Заксобрания одобрили поправки в Устав Вологодской области

© РИА Новости / Роман Галкин | Перейти в медиабанкГород Вологда
Город Вологда. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Вологодской области введут новую форму взаимодействия губернатора с жителями региона, поправки в Устав области поддержали депутаты регионального Законодательного собрания, сообщил глава регпарламента Роман Заварин.
"Вводится новая форма взаимодействия губернатора с населением – обращение к жителям Вологодской области. Причем такое обращение может быть совмещено с ежегодным отчетом правительства перед областным парламентом. Это позволит создать единый, цельный формат общения с гражданами", – написал Заварин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Также в документ перенесли федеральные нормы, которые дают право председателю правительства вносить в парламент законопроекты, подготовленные областным Кабмином.
"В Уставе уже есть норма, которая наделяет высший исполнительный орган региона правом законодательной инициативы, а сейчас мы закрепляем возможность председателя правительства представлять такие законопроекты. Это ускорит нормотворческий процесс и укрепит взаимодействие между ветвями власти", – сказал спикер Заксобрания.
Заварин подчеркнул, что изменения в Уставе помогут сделать систему управления регионом более эффективной, оперативной и открытой.
