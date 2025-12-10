Захарова прокомментировала слова Каллас о тождественности ЕС и свободы

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала рассуждения главы европейской дипломатии Каи Каллас о тождественности ЕС и свободы, назвав ее уровень правовой грамотности и политической подготовки вызывающим опасения за судьбу ЕС.
Ранее в ходе встречи с членами комитета Европарламента по международным делам Кая Каллас заявила, что Европейский союз является самой сутью свободы, поэтому любая критика свобод "должна быть направлена в другую сторону".
«
"Кая не осознаёт ничего, а уровень её правовой грамотности и общественно-политической подготовки вызывает опасение за будущее ЕС... Ставить ЕС над свободой – значит совершенно не понимать её сути", - написала дипломат в своем Telegram-канале.
Она напомнила об основных принципах ЕС, которые закладывали отцы-основатели, таких как свобода передвижения людей и товаров, свобода движения услуг и капитала.
"Получается, что, по Каллас, ЕС – это некий пятый элемент свободы?... свобода не привязана к ЕС или какой-то другой структуре. Свобода – явление всеобъемлющее, не зависящее от перепадов настроений бюрократии в Брюсселе", - резюмировала Захарова.