Захарова прокомментировала слова Каллас о тождественности ЕС и свободы - РИА Новости, 10.12.2025
20:43 10.12.2025
Захарова прокомментировала слова Каллас о тождественности ЕС и свободы
Захарова прокомментировала слова Каллас о тождественности ЕС и свободы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала рассуждения главы европейской дипломатии Каи Каллас о тождественности ЕС и свободы, назвав ее...
2025-12-10T20:43:00+03:00
2025-12-10T20:43:00+03:00
в мире
россия
кайя каллас
мария захарова
евросоюз
европарламент
в мире, россия, кайя каллас, мария захарова, евросоюз, европарламент
В мире, Россия, Кайя Каллас, Мария Захарова, Евросоюз, Европарламент
Захарова прокомментировала слова Каллас о тождественности ЕС и свободы

Захарова: слова Каллас о свободе и ЕС вызывают опасения за будущее объединения

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала рассуждения главы европейской дипломатии Каи Каллас о тождественности ЕС и свободы, назвав ее уровень правовой грамотности и политической подготовки вызывающим опасения за судьбу ЕС.
Ранее в ходе встречи с членами комитета Европарламента по международным делам Кая Каллас заявила, что Европейский союз является самой сутью свободы, поэтому любая критика свобод "должна быть направлена в другую сторону".
«
"Кая не осознаёт ничего, а уровень её правовой грамотности и общественно-политической подготовки вызывает опасение за будущее ЕС... Ставить ЕС над свободой – значит совершенно не понимать её сути", - написала дипломат в своем Telegram-канале.
Она напомнила об основных принципах ЕС, которые закладывали отцы-основатели, таких как свобода передвижения людей и товаров, свобода движения услуг и капитала.
"Получается, что, по Каллас, ЕС – это некий пятый элемент свободы?... свобода не привязана к ЕС или какой-то другой структуре. Свобода – явление всеобъемлющее, не зависящее от перепадов настроений бюрократии в Брюсселе", - резюмировала Захарова.
Захарова прокомментировала высказывания Каллас о свободе слова в России
9 декабря, 19:52
 
В миреРоссияКайя КалласМария ЗахароваЕвросоюзЕвропарламент
 
 
