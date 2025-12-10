Экс-глава Минфина предупредил о "чеховском ружье" для российской экономики

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В ближайшие годы американскому фондовому рынку грозит новый кризис, это приведет к замедлению мировой экономики и серьезно скажется и на России, считает бывший министр финансов Михаил Задорнов.

Такая ситуация чревата замедлением мировой экономики, а для России может представлять угрозу из-за обвала цен на сырье, причем не только на нефть и газ, но и на цветные и черные металлы, а также химическую продукцию, заключил экономист.