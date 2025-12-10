Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава Минфина предупредил о "чеховском ружье" для российской экономики - РИА Новости, 10.12.2025
08:33 10.12.2025 (обновлено: 09:43 10.12.2025)
Экс-глава Минфина предупредил о "чеховском ружье" для российской экономики
россия, михаил задорнов, экономика, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, Михаил Задорнов, Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России)
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкМихаил Задорнов
Михаил Задорнов - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Михаил Задорнов. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В ближайшие годы американскому фондовому рынку грозит новый кризис, это приведет к замедлению мировой экономики и серьезно скажется и на России, считает бывший министр финансов Михаил Задорнов.
"Конечно, риск турбулентности на американском и глобальных рынках — это не "черный лебедь", он просматривается. Скорее это "чеховское ружье", которое рано или поздно выстрелит. Не Россия его зарядила и повесила, но мы — те, кто сидит в партере зрительного зала", — написал он в колонке для РБК.
По мнению Задорнова, сейчас есть все предпосылки к тому, что во второй половине 2026-го или в 2027 году на американском фондовом рынке начнется существенная коррекция. Это можно сравнить с так называемым кризисом доткомов в начале 2000-х.

Кризисом доткомов (интернет-компаний) называют обвал фондовых рынков в США в 2000-2001 годах из-за лопнувшего "пузыря" компаний технологического сектора.

Бывший министр отметил, что c начала года фондовый рынок США вырос почти на 20 процентов. При этом около 45 процентов капитализации индекса S&P приходится на семь-восемь крупнейших технологических компаний, инвестирующих в искусственный интеллект. В этом, полагает Задорнов, уже видны очевидные признаки перегрева рынка.
Такая ситуация чревата замедлением мировой экономики, а для России может представлять угрозу из-за обвала цен на сырье, причем не только на нефть и газ, но и на цветные и черные металлы, а также химическую продукцию, заключил экономист.
