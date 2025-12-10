Абсолютный рекорд по строительству газопроводов достигнут в Якутии в 2025 г

ЯКУТСК, 10 дек – РИА Новости. Компания "Сахатранснефтегаз" в Якутии построила в 2025 году рекордные 396 километров газопроводов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Глава региона Айсен Николаев провел совещание по предварительным итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 2025 году и планам на 2026 год. "396 километров газопроводов построено национальной нефтегазовой компанией "Сахатранснефтегаз" в 2025 году, что стало рекордом в новейшей истории Якутии", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что компания демонстрирует устойчивое развитие. В 2025 году перевыполнен план программы социальной газификации, реализуемой по поручению президента РФ Владимира Путина и народной программы партии "Единая Россия".

По данным региональных властей, в Якутии газифицировано 2088 домовладений, что составляет 133% от плана. "Выполнена задача, поставленная мною в послании 2024 года, по достижению уровня подключения 10 тысяч домовладений к сетевому газу. Этот рубеж достигнут за годы системной работы и сегодня уже превышен - к газу подключено 10 665 домовладений. По темпам газификации республика занимает шестое место в стране и первое на Дальнем Востоке. Это качественный скачок в развитии населённых пунктов и реальные изменения в жизни людей, которые ощущаются каждый день в домах, сёлах и семьях", - сказал Николаев.

Как сообщил генеральный директор компании Алексей Колодезников, по итогам 2025 года ожидается исполнение годового плана по основным производственным показателям компании. Наблюдается рост основных финансовых показателей по отношению к уровню 2024 года.

"В 2026 году "Сахатранснефтегаз" планирует увеличение добычи природного газа Среднетюнгского ГКМ в 5,4 раза за счет газификации объектов энергоснабжения Накынской промышленной площадки", - добавили в пресс-службе.