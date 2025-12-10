Рейтинг@Mail.ru
Якудза на службе ВСУ: откровения японского уголовника - РИА Новости, 10.12.2025
18:12 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/yakudza-2060826696.html
Якудза на службе ВСУ: откровения японского уголовника
Якудза на службе ВСУ: откровения японского уголовника - РИА Новости, 10.12.2025
Якудза на службе ВСУ: откровения японского уголовника
Не секрет, что в рядах ВСУ служит множество иностранцев с криминальным прошлым. Есть среди них и представители мира якудзы. Японец прибыл на Украину воевать "за РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T18:12:00+03:00
2025-12-10T18:12:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:191:2049:1343_1920x0_80_0_0_99890f3e63c725cc2b7a32aadc4bb8bd.jpg
Якудза на службе ВСУ: откровения японского уголовника

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Не секрет, что в рядах ВСУ служит множество иностранцев с криминальным прошлым. Есть среди них и представители мира якудзы. Японец прибыл на Украину воевать "за идею". Однако, столкнувшись с реальностью, задумался о дезертирстве.

На криминальный путь встал еще в юности

Хару — так попросил называть себя японец в интервью Diamond — родился в Осаке, окончил начальную школу в Сикоку и продолжил обучение в средней школе в Сидзуоке.
© РИА Новости / Екатерина ПлясунковаРайон Дотомбори в Осаке
Район Дотомбори в Осаке
© РИА Новости / Екатерина Плясункова
Район Дотомбори в Осаке
Уже в возрасте 14 лет он попал в колонию для несовершеннолетних. Через год Хару вышел на свободу, но на путь исправления так и не встал. В 16 лет он вошел в банду.
"Мой отец возглавлял банду якудза. Периодически он попадал в тюрьму. Надо мной издевались, люди вокруг не считали меня равным себе. Я был так одинок. В итоге связался с такими же подростками и встал на путь якудза", — рассказывал японец, перевод его интервью приводит ИноСМИ.
Реальный мир якудза абсолютно лишен какой-либо романтики — приходится рисковать жизнью.
© Fotolia / anetlandaВывернутые карманы
Вывернутые карманы
© Fotolia / anetlanda
Вывернутые карманы
Японец вспоминает: "В моем кошельке всегда гулял ветер, денег здорово не хватало".
В результате Хару на десять лет оказался за решеткой в тюрьме для самых опасных преступников.

Наслушался Зеленского

После освобождения Хару успел недолгое время поработать в лесном хозяйстве на острове Сикоку, но не задержался. Возвращаться в ряды якудза ему не хотелось.
"Когда я откинулся, банда, в которой я тусил, позвала меня снова к себе. Но я уже не хотел этого делать. Вступая в ряды якудза, я стремился жить согласно ценностям рыцарства. Как в кино. Но это бандиты, и я сам был бандитом. Мне не хотелось возвращаться в преступный мир", — рассказывал японец.
© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский
Примерно в это время на Украине начался вооруженный конфликт. Хару услышал речь Владимира Зеленского, который не раз обращался ко всему миру с призывом послужить добровольцами в ВСУ. Бывший бандит после полугода раздумий все же решил поехать на службу.

Гибнут ежесекундно

После завершения недолгого обучения Хару зачислили в 3-й батальон 1-й отдельной бригады специального назначения украинской армии. В составе разведывательно-засадного подразделения его отправили на передовую в Лисичанск.
Реальность сильно отличалась от того, что показывали по телевизору. Украинские войска "кидали" добровольцев на передовую буквально сразу же после коротенького обучения. Из-за этого отряды несли огромные потери — необученные солдаты гибли ежесекундно.
© РИА Новости / Мария МарикянЦентр Лисичанска
Центр Лисичанска
© РИА Новости / Мария Марикян
Центр Лисичанска
Командир подразделения, где оказался Хару, был совершенно некомпетентен. Он то и дело безрассудно отправлял своих солдат на непродуманные операции.
Многие однополчане-добровольцы решили дезертировать. Присоединился к ним и Хару.

Триста наемников из Колумбии

Конечно, история якудзы — единичный случай, ведь наемники из Японии не спешат на Украину. Но нехватка людей в ВСУ заставляет украинские власти искать "пушечное мясо" по всему миру.
© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкФСБ России задержала колумбийских наемников, воевавших на стороне ВСУ
ФСБ России задержала колумбийских наемников, воевавших на стороне ВСУ
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
ФСБ России задержала колумбийских наемников, воевавших на стороне ВСУ
Особенно остро проблема стоит в одной из беднейших стран Латинской Америки — Колумбии. Та даже была вынуждена присоединиться к конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года — это, по словам преподавателя юридического факультета Университета Росарио в Боготе Марио Уруэньи Санчеса, позволит правительству страны привлечь Украину к ответственности за вербовку колумбийцев.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ громкими обещаниями: большие гонорары и комфортные условия службы. В действительности же наемники становятся объектами плохого отношения со стороны командования, многие погибают. Более того, наниматели под различными предлогами не выплачивают родственникам положенные компенсации.
© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкФСБ России задержала колумбийских наемников, воевавших на стороне ВСУ
ФСБ России задержала колумбийских наемников, воевавших на стороне ВСУ
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
ФСБ России задержала колумбийских наемников, воевавших на стороне ВСУ
На Украине погибли уже более 300 колумбийских наемников, завербованных для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Их используют как расходный материал, затыкая дыры на фронте. Желающих воевать, защищая режим Зеленского, как на самой Украине, так и за ее пределами, становится все меньше и меньше.
 
 
 
