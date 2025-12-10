https://ria.ru/20251210/vzyatka-2061009277.html
Первого замглавы администрации Снежного в ДНР задержали за взятку
Первого замглавы администрации Снежного в ДНР задержали за взятку - РИА Новости, 10.12.2025
Первого замглавы администрации Снежного в ДНР задержали за взятку
Первый заместитель главы администрации городского округа Снежное в Донецкой Народной Республике задержан с поличным при получении взятки, сообщил глава ДНР... РИА Новости, 10.12.2025
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Первый заместитель главы администрации городского округа Снежное в Донецкой Народной Республике задержан с поличным при получении взятки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Сегодня мне доложили о факте коррупции, выявленном сотрудниками МВД по ДНР
. Первый заместитель главы администрации городского округа Снежное
задержан с поличным при получении взятки", - говорится в сообщении.
По словам Пушилина, власти ДНР будут последовательно контролировать чистоту кадрового состава. Он подчеркнул, что никакие заслуги перед республикой не станут оправданием таким поступкам.
"Коррупционерам не место в наших рядах. Совесть государственного служащего должна быть кристально чистой. Взяточничество недопустимо, тем более в условиях военного времени, когда идет освобождение наших территорий и возрождение Донбасса", - заявил глава ДНР.