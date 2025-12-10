Рейтинг@Mail.ru
Первого замглавы администрации Снежного в ДНР задержали за взятку - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:22 10.12.2025 (обновлено: 10:10 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/vzyatka-2061009277.html
Первого замглавы администрации Снежного в ДНР задержали за взятку
Первого замглавы администрации Снежного в ДНР задержали за взятку - РИА Новости, 10.12.2025
Первого замглавы администрации Снежного в ДНР задержали за взятку
Первый заместитель главы администрации городского округа Снежное в Донецкой Народной Республике задержан с поличным при получении взятки, сообщил глава ДНР... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T08:22:00+03:00
2025-12-10T10:10:00+03:00
снежное
донецкая народная республика
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126085_0:105:2690:1618_1920x0_80_0_0_930d6837f755d2ca936df8f748f07b32.jpg
https://ria.ru/20251209/sk-2060945877.html
снежное
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126085_197:0:2494:1723_1920x0_80_0_0_deee03933f57484d5a47b2ce5735d3a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
снежное, донецкая народная республика, происшествия
Снежное, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Первого замглавы администрации Снежного в ДНР задержали за взятку

Первого замглавы администрации Снежного в ДНР задержали с поличным за взятку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Первый заместитель главы администрации городского округа Снежное в Донецкой Народной Республике задержан с поличным при получении взятки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«
"Сегодня мне доложили о факте коррупции, выявленном сотрудниками МВД по ДНР. Первый заместитель главы администрации городского округа Снежное задержан с поличным при получении взятки", - говорится в сообщении.
По словам Пушилина, власти ДНР будут последовательно контролировать чистоту кадрового состава. Он подчеркнул, что никакие заслуги перед республикой не станут оправданием таким поступкам.
"Коррупционерам не место в наших рядах. Совесть государственного служащего должна быть кристально чистой. Взяточничество недопустимо, тем более в условиях военного времени, когда идет освобождение наших территорий и возрождение Донбасса", - заявил глава ДНР.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Бастрыкин завел дело на судью из Новгородской области за взятку
Вчера, 19:35
 
СнежноеДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала