Первого замглавы администрации Снежного в ДНР задержали за взятку

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Первый заместитель главы администрации городского округа Снежное в Донецкой Народной Республике задержан с поличным при получении взятки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

« "Сегодня мне доложили о факте коррупции, выявленном сотрудниками МВД по ДНР . Первый заместитель главы администрации городского округа Снежное задержан с поличным при получении взятки", - говорится в сообщении.

По словам Пушилина, власти ДНР будут последовательно контролировать чистоту кадрового состава. Он подчеркнул, что никакие заслуги перед республикой не станут оправданием таким поступкам.