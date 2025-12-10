Российские военные поразили украинские объекты ВПК

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. ВС России нанесли удары по украинским военным предприятиям и объектам топливно-энергетического комплекса, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам топливно-энергетического комплекса, используемым в интересах ВСУ", — говорится в релизе.
Кроме того, бойцы поразили пункты временной дислокации противника и иностранных наемников в 146 районах.
Средства ПВО за минувшие сутки сбили 102 беспилотника.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18