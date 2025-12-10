Рейтинг@Mail.ru
Российские военные поразили украинские объекты ВПК - РИА Новости, 10.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 10.12.2025 (обновлено: 12:40 10.12.2025)
Российские военные поразили украинские объекты ВПК
Российские военные поразили украинские объекты ВПК
ВС России нанесли удары по украинским военным предприятиям и объектам топливно-энергетического комплекса, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.12.2025
Российские военные поразили украинские объекты ВПК

Российские военные поразили объекты ВПК, используемые в интересах ВСУ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. ВС России нанесли удары по украинским военным предприятиям и объектам топливно-энергетического комплекса, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам топливно-энергетического комплекса, используемым в интересах ВСУ", — говорится в релизе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Страшная месть Трампа: Зеленского все же будут менять. Если надо — силой
9 декабря, 08:00
Кроме того, бойцы поразили пункты временной дислокации противника и иностранных наемников в 146 районах.
Средства ПВО за минувшие сутки сбили 102 беспилотника.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Заголовок открываемого материала