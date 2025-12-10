Российские военные поразили украинские объекты ВПК

Кроме того, бойцы поразили пункты временной дислокации противника и иностранных наемников в 146 районах.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.