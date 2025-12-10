Рейтинг@Mail.ru
12:49 10.12.2025
Москалькова договорилась с Украиной решить вопрос возвращения мирных
Москалькова договорилась с Украиной решить вопрос возвращения мирных
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что договорилась с Киевом решить в ближайшее время вопрос возвращения в Россию... РИА Новости, 10.12.2025
украина
киев
россия
татьяна москалькова
украина, киев, россия, татьяна москалькова, в мире
Украина, Киев, Россия, Татьяна Москалькова, В мире
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что договорилась с Киевом решить в ближайшее время вопрос возвращения в Россию из Украины мирных жителей.
"В самое ближайшее время договорились с украинской стороной решить вопросы гуманитарного характера, стоящие на повестке дня", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос о том, удастся ли в 2025 году вернуть в Россию мирных жителей.
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Москалькова отреагировала на решение Украины приостановить переговоры
14 ноября, 09:43
 
Украина Киев Россия Татьяна Москалькова В мире
 
 
