Фигурантам дела о гибели рабочих на Владивостокской ТЭЦ-2 вынесли приговор - РИА Новости, 10.12.2025
09:35 10.12.2025
Фигурантам дела о гибели рабочих на Владивостокской ТЭЦ-2 вынесли приговор
Фигурантам дела о гибели рабочих на Владивостокской ТЭЦ-2 вынесли приговор
происшествия, владивосток, россия
Происшествия, Владивосток, Россия
ВЛАДИВОСТОК, 10 дек - РИА Новости. Фигуранты уголовного дела о гибели рабочих при падении с высоты на ТЭЦ-2 во Владивостоке осуждены на 1 год и 6 месяцев условно, сообщает региональная прокуратура.
Пять работников подрядной организации 14 августа сорвались с высоты при работах на Владивостокской ТЭЦ-2, трое мужчин погибли, двух госпитализировали. В минздраве региона агентству сообщали, что двое пострадавших были доставлены в реанимацию в тяжёлом состоянии. Позже региональная прокуратура сообщила о том, что начальник и производитель работ монтажного участка владивостокской ТЭЦ-2 предстанут перед судом по уголовному делу о гибели рабочих.
"Суд признал мужчин виновными в совершении преступления и с учетом смягчающих обстоятельств, в том числе полного признания вины и возмещения компенсации родственникам потерпевших в размере более 8 млн рублей назначил им наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев условно, с испытательным сроком 1 год", - говорится в сообщении.
Фигуранты признаны виновными по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, причинение тяжкого вреда здоровью).
Приговор не вступил в законную силу.
После получения копии приговора по уголовному делу надзорное ведомство даст оценку его законности и обоснованности, в том числе наличию оснований для его оспаривания в связи с мягкостью назначенного наказания.
Помимо этого, прокуратурой в ходе проверки выявлены многочисленные нарушения в сфере охраны труда, факты несоблюдения техники безопасности при организации и производстве работ. В связи с этим принят комплекс мер реагирования.
ПроисшествияВладивостокРоссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала