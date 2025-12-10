Венгрия не будет принимать мигрантов по новому пакту ЕС, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 10 дек - РИА Новости. Венгрия "восстанет" против миграционного пакта Евросоюза, который предполагает квоты для распределения мигрантов между странами-членами, и не станет никого принимать, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Брюссель решил, что с июля Венгрия должна будет принимать мигрантов из других стран ЕС или оплачивать их содержание. Ежегодно столько, сколько скажет Еврокомиссия. На наш взгляд, на это есть только один патриотический ответ: восстание. Это мы и сделаем. Ни один мигрант не ступит сюда при нашем правительстве. Ни с юга, ни с запада", - написал Орбан в соцсети Facebook*.
Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш на правительственном брифинге напомнил, что власти Венгрии проводили референдум о миграции, на котором большинство участников отвергли принудительное переселение мигрантов.
"Мы считаем, что Евросоюз не имеет никакого влияния на определение того, с кем мы должны жить в Венгрии, а с кем нет. Это полностью зависит от венгерских избирателей", - подчеркнул Гуйяш.
После наступления миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне 2024 года приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в 1 миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Орбан в ответ заявил, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос.
В мае прошлого года ЕС окончательно утвердил реформу, ужесточающую правила приема мигрантов из третьих стран. "Пакт о миграции и предоставлении убежища" призван способствовать борьбе с нелегальной миграцией, торговлей людьми, а также ужесточить наказания за преступления в этой области в рамках Евросоюза. Пакт, который разрабатывался и переписывался почти десять лет, предусматривает серию новых правил, регулирующих усиление контроля на внешних границах, более быструю процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища и более эффективное выдворение тех, кто не имеет права находиться на территории ЕС. Также реформа предполагает справедливое распределение мигрантов по разным странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства "первой линии", которые сталкиваются с наплывом нелегалов.
Миграционный пакт ЕС о предоставлении убежища предполагает среди прочего "систему ответственности и солидарности". Предполагается, что, если страна не хочет принимать переселенного мигранта, она должна заплатить 20 тысяч евро за каждого.
