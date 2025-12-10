Венгрия не будет принимать мигрантов по новому пакту ЕС, заявил Орбан

"Мы считаем, что Евросоюз не имеет никакого влияния на определение того, с кем мы должны жить в Венгрии, а с кем нет. Это полностью зависит от венгерских избирателей", - подчеркнул Гуйяш.

В мае прошлого года ЕС окончательно утвердил реформу, ужесточающую правила приема мигрантов из третьих стран. "Пакт о миграции и предоставлении убежища" призван способствовать борьбе с нелегальной миграцией, торговлей людьми, а также ужесточить наказания за преступления в этой области в рамках Евросоюза. Пакт, который разрабатывался и переписывался почти десять лет, предусматривает серию новых правил, регулирующих усиление контроля на внешних границах, более быструю процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища и более эффективное выдворение тех, кто не имеет права находиться на территории ЕС. Также реформа предполагает справедливое распределение мигрантов по разным странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства "первой линии", которые сталкиваются с наплывом нелегалов.