23:53 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/venesuela-2061251192.html
Вторжение в Венесуэлу сложно реализовать из-за трудностей, пишет Politico
Politico: США столкнутся с партизанской войной в случае вторжения в Венесуэлу

© AP Photo / Cristian HernandezМитинг в поддержку Мадуро
© AP Photo / Cristian Hernandez
Митинг в поддержку Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Возможное наземное вторжение США в Венесуэлу будет крайне сложно реализовать из-за трудностей с переброской войск, миротворческой повесткой президента США Дональда Трампа, а также потому, что операция может перерасти в партизанскую войну, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
"В беседах с шестью законодателями-республиканцами, чиновниками Пентагона и советниками Белого дома особое внимание уделяется крайне тяжелым трудностям, связанным с наземным вторжением, и всеобщей уверенности в том, что заявлений Трампа... может быть достаточно, чтобы убедить президента Венесуэлы Николаса Мадуро уйти в отставку", - говорится в сообщении издания.
Трамп заявил о захвате крупного танкера у берегов Венесуэлы
Вчера, 23:13
Как написало издание, для переброски американских войск ближе к Венесуэле, например, в дружественную страну или на территорию США, потребуется очень много усилий. По словам источника, близкого к Белому дому, шанс, что в подобной операции будут участвовать Мексика или Колумбия, ничтожно мал.
"Шанс на то, что этого не произойдет, - 99,9%", - сказал собеседник издания.
Кроме того, издание напомнило, что трудность представляет и политическая составляющая, поскольку Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс победили на выборах с обещанием, что США прекратят вести себя как "мировая полицейская служба", при этом многие законодатели-республиканцы также выступают против вторжения.
"Я не поддерживаю (введение - ред.) наземных войск... Я не поддерживаю смену режима, насильно осуществленную США, то есть (в случае - ред.), если Мадуро сам решит уйти, ладно, но я никогда не поддерживал смену режима", - заявил сенатор Джош Хоули.
Акела промахнулся: Штаты обречены на второй Вьетнам
29 ноября 2024, 08:00
По словам бывшего чиновника администрации Трампа, вторжение сопряжено с крупными расходами и неясным шансом на успех. Более того, подобная операция может быстро перерасти в партизанскую войну, подчеркнул он.
"Даже если Мадуро действительно уйдет, сам или по принуждению, то остается открытым вопрос того, нужно ли будет американским войскам остаться, чтобы удерживать страну, и надолго ли", - поделился с изданием бывший военный чиновник.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Рубио играет ключевую роль в эскалации с Венесуэлой, сообщает Semafor
Вчера, 18:57
 
