Вторжение в Венесуэлу сложно реализовать из-за трудностей, пишет Politico

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Возможное наземное вторжение США в Венесуэлу будет крайне сложно реализовать из-за трудностей с переброской войск, миротворческой повесткой президента США Дональда Трампа, а также потому, что операция может перерасти в партизанскую войну, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

"В беседах с шестью законодателями-республиканцами, чиновниками Пентагона и советниками Белого дома особое внимание уделяется крайне тяжелым трудностям, связанным с наземным вторжением, и всеобщей уверенности в том, что заявлений Трампа ... может быть достаточно, чтобы убедить президента Венесуэлы Николаса Мадуро уйти в отставку", - говорится в сообщении издания.

Как написало издание, для переброски американских войск ближе к Венесуэле, например, в дружественную страну или на территорию США , потребуется очень много усилий. По словам источника, близкого к Белому дому, шанс, что в подобной операции будут участвовать Мексика или Колумбия , ничтожно мал.

"Шанс на то, что этого не произойдет, - 99,9%", - сказал собеседник издания.

Кроме того, издание напомнило, что трудность представляет и политическая составляющая, поскольку Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс победили на выборах с обещанием, что США прекратят вести себя как "мировая полицейская служба", при этом многие законодатели-республиканцы также выступают против вторжения.

"Я не поддерживаю (введение - ред.) наземных войск... Я не поддерживаю смену режима, насильно осуществленную США, то есть (в случае - ред.), если Мадуро сам решит уйти, ладно, но я никогда не поддерживал смену режима", - заявил сенатор Джош Хоули

По словам бывшего чиновника администрации Трампа, вторжение сопряжено с крупными расходами и неясным шансом на успех. Более того, подобная операция может быстро перерасти в партизанскую войну, подчеркнул он.

"Даже если Мадуро действительно уйдет, сам или по принуждению, то остается открытым вопрос того, нужно ли будет американским войскам остаться, чтобы удерживать страну, и надолго ли", - поделился с изданием бывший военный чиновник.