Нобелевскую премию мира вручили дочери не успевшей на церемонию Мачадо

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Нобелевскую премию мира 2025 года вручили дочери венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо, поскольку сама лауреат на церемонию не успела.
Трансляцию вручения награды вел Нобелевский комитет. Дочери политика вручили диплом лауреата премии и золотую медаль с портретом Альфреда Нобеля.
Секретарь норвежского Нобелевского комитета и директор Норвежского Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен заявил в среду, что Мачадо не приехала в Норвегию и не примет участие в церемонии вручения премии мира, награду получит ее дочь. Позднее Норвежский Нобелевский институт сообщил, что Мачадо приедет в Осло, но принять участие в церемонии вручения премии не сможет.
Нобелевская премия мира 2025 года присуждена венесуэльскому оппозиционному политику Мачадо за якобы неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы. Посол России в Норвегии Николай Корчунов ранее заявил РИА Новости, что решение Норвежского нобелевского комитета о вручении премии мира Мачадо является очередным вмешательством во внутренние дела Венесуэлы.
