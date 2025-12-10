Рейтинг@Mail.ru
23:21 10.12.2025 (обновлено: 23:39 10.12.2025)
На Украине бани и рестораны внесли в реестр критически важных предприятий
На Украине бани и рестораны внесли в реестр критически важных предприятий
в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
На Украине бани и рестораны внесли в реестр критически важных предприятий

Киев внес в реестр критически важных предприятий около 3 тысяч бань и ресторанов

© AP Photo / Jae C. HongСотрудник ресторана в Киеве
Сотрудник ресторана в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Сотрудник ресторана в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Украинские власти внесли около трех тысяч "бань, ресторанов и рынков" в реестр критически важных предприятий, освобожденных от отключений и оплаты электроэнергии, заявил директор энергетических программ украинского Центра Разумкова Владимир Омельченко.
"В этом перечне (объектов критической инфраструктуры -ред.) - более пяти тысяч разных предприятий. И среди этих пяти тысяч предприятий около трех тысяч было внесено непонятно почему. Наверное местные власти имеют отношения с какими-то предпринимателями и внесли в эти перечни бани, сауны, рестораны, какие-то рынки и так далее. Предприятия абсолютно не касающиеся критической инфраструктуры. И мало того, что они потребляют электрическую энергию, они еще и не платят, им разрешается не платить за электроэнергию", - заявил Омельченко в интервью украинскому радио NV.
Киев - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Раде заявили о неизбежности отключения электроэнергии на Украине
10 ноября, 18:57
В последнее время на Украине ежедневно применяются графики отключения света из-за проблем в энергосистеме страны. Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Украинские власти заявляли о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах, характеризуя ситуацию как очень сложную.
В начале ноября украинское издание "Экономическая правда" сообщило со ссылкой на представителя правительства, что Украина за несколько дней потеряла один гигаватт электрической генерации, отключения света могут длиться более 12 часов.
Ранее глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что предстоящей зимой на Украине ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов, а температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла.
Депутат Верховной рады Михаил Бондар 22 октября заявил, что Украина может столкнуться с нехваткой газа уже в декабре-январе, по его словам, отопительный сезон на Украине находится под большим вопросом, власти к нему оказались не готовы.
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
На Украине депутат оформил фиктивный брак ради отсрочки от мобилизации
7 ноября, 15:38
 
Заголовок открываемого материала