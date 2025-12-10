На Украине бани и рестораны внесли в реестр критически важных предприятий

"В этом перечне (объектов критической инфраструктуры -ред.) - более пяти тысяч разных предприятий. И среди этих пяти тысяч предприятий около трех тысяч было внесено непонятно почему. Наверное местные власти имеют отношения с какими-то предпринимателями и внесли в эти перечни бани, сауны, рестораны, какие-то рынки и так далее. Предприятия абсолютно не касающиеся критической инфраструктуры. И мало того, что они потребляют электрическую энергию, они еще и не платят, им разрешается не платить за электроэнергию", - заявил Омельченко в интервью украинскому радио NV.