СМИ сообщили о гибели британского капрала на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:54 10.12.2025
СМИ сообщили о гибели британского капрала на Украине
СМИ сообщили о гибели британского капрала на Украине
Несчастный случай со средством ПВО на Украине, из-за которого погиб британский военнослужащий, унес жизни еще по меньшей мере четырех украинских военных,... РИА Новости, 10.12.2025
СМИ сообщили о гибели британского капрала на Украине

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Несчастный случай со средством ПВО на Украине, из-за которого погиб британский военнослужащий, унес жизни еще по меньшей мере четырех украинских военных, сообщает газета Sun со ссылкой на источники.
Министерство обороны Великобритании во вторник сообщило о смерти британского военнослужащего на Украине во время наблюдения за испытанием оружия ВСУ.
Как отмечает издание, речь идет о младшем капрале Джордже Хули. По данным газеты, он служил в группе обеспечения британских войск спецназначения. На Украине, пишет Sun, он тестировал средство ПВО.
"Несколько военных были убиты в ходе катастрофического несчастного случая... По меньшей мере еще четыре украинских военных погибли", - говорится в публикации.
ВСУ отказались комментировать газете эти сведения. Газета отметила, что они редко признают потери среди военных.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что НАТО напрямую участвует в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в октябре заявлял, что на линии боевого соприкосновения есть иностранцы, ВС РФ их уничтожают. В России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран-членов НАТО на Украине неприемлем и чреват резкой эскалацией.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Пленный рассказал, чему британские инструкторы обучают боевиков ВСУ
1 декабря, 08:54
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
