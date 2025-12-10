https://ria.ru/20251210/ukraina-2061163899.html
Омбудсмен рассказал о росте числа жалоб на украинские военкоматы
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец признал, что число жалоб на нарушение прав человека со стороны сотрудников украинских военкоматов от граждан в этом году увеличилось, по его словам, негативная тенденция сохраняется.
"Увеличилось в 2025 году количество обращений, которые я получил от граждан по нарушению прав со стороны сотрудников ТКЦ (территориального центра комплектования – так на Украине
называют военкоматы – ред.). Не все обращения после нашего анализа подтвердили нарушение прав. Но негативная тенденция сохраняется", - приводит комментарий Лубинца
украинское издание "Новости.LIVE".
Он напомнил, что сотрудники военкоматов не имеют права проверять документы, задерживать граждан, удерживать людей в помещениях военкоматов, забирать мобильные телефоны и паспорта. Но, такие случаи, по его словам, есть.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ
, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.