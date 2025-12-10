Рейтинг@Mail.ru
Москалькова продолжает получать просьбы об эвакуации россиян с Украины
02:03 10.12.2025
Москалькова продолжает получать просьбы об эвакуации россиян с Украины
Москалькова продолжает получать просьбы об эвакуации россиян с Украины
Поток обращений в адрес уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с просьбами об эвакуации российских гражданских лиц с территории Украины... РИА Новости, 10.12.2025
Москалькова продолжает получать просьбы об эвакуации россиян с Украины

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Поток обращений в адрес уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с просьбами об эвакуации российских гражданских лиц с территории Украины сохраняется, сообщила РИА Новости пресс-служба омбудсмена.
"Сохраняется поток обращений с просьбами об эвакуации российских гражданских лиц с территории Украины", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, обращения по вопросу оказания помощи в возвращении на Родину поступали также в интересах граждан, находившихся на территории США, Франции, Польши, Италии, Таиланда.
"Продолжают поступать обращения о возвращении женщин и детей из зон военного конфликта в Сирии и Ираке. Данная проблема на протяжении длительного времени находится в поле пристального внимания уполномоченного. Государственный правозащитник взаимодействует в этом вопросе с МИД России и МККК (Международный комитет Красного Креста - ред.)", - отмечается в сообщении.
