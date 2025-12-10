https://ria.ru/20251210/ukraina-2060989491.html
Москалькова продолжает получать просьбы об эвакуации россиян с Украины
Москалькова продолжает получать просьбы об эвакуации россиян с Украины - РИА Новости, 10.12.2025
Москалькова продолжает получать просьбы об эвакуации россиян с Украины
Поток обращений в адрес уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с просьбами об эвакуации российских гражданских лиц с территории Украины... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T02:03:00+03:00
2025-12-10T02:03:00+03:00
2025-12-10T02:03:00+03:00
украина
россия
сша
татьяна москалькова
международный комитет красного креста (мккк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028411907_0:70:3003:1759_1920x0_80_0_0_6f0f84248f509951746fb1e556e079d6.jpg
https://ria.ru/20251208/svo-2060603204.html
https://ria.ru/20251205/vossoedinenie-2059984916.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028411907_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_36f48e02bf2875eb22356a45a791a9c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, сша, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк)
Украина, Россия, США, Татьяна Москалькова, Международный комитет Красного Креста (МККК)
Москалькова продолжает получать просьбы об эвакуации россиян с Украины
РИА Новости: Москалькова получает просьбы об эвакуации россиян с Украины