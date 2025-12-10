Турции необходимы и трубопроводный газ, и СПГ, считает эксперт

СТАМБУЛ, 10 дек – РИА Новости. Турции жизненно необходимы как трубопроводный, так и сжиженный природный газ (СПГ), никакой конкуренции между ними нет, заявил РИА Новости вице-президент, исполнительный директор Российского газового общества Николай Исаков.