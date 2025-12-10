Турции необходимы и трубопроводный газ, и СПГ, считает эксперт

СТАМБУЛ, 10 дек – РИА Новости. Турции жизненно необходимы как трубопроводный, так и сжиженный природный газ (СПГ), никакой конкуренции между ними нет, заявил РИА Новости вице-президент, исполнительный директор Российского газового общества Николай Исаков.
Комментируя растущее число контрактов Турции с иностранными партнерами по закупке СПГ, Исаков отметил, что вероятнее всего трубопроводный газ будет использоваться для крупных промышленных предприятий, жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в бюджетных организациях.
СПГ же будет в первую очередь использоваться для транспорта, морских перевозок, служить в качестве резервного топлива для возобновляемых источников энергии.
"По нашему мнению, развиваться будут оба направления, они жизненно необходимы Турции. Никакой конкуренции между трубопроводным газом и СПГ не будет: у них несколько разные сферы применения и рынок сбыта", - прокомментировал Исаков на полях XV Турецкого энергетического саммита закупки газа из РФ наряду с СПГ у других стран.
Турецкая государственная нефтегазовая компания Botas подписала с осени 2024 года долгосрочные соглашения о поставках в ее адрес СПГ с американской Mercuria, объемы поставок за 20 лет в совокупности составят эквивалент 70 миллиардов кубометров газа. Подписаны соглашения и с рядом других компаний, в том числе американскими ExxonMobil и Shell и французской TotalEnergies.
Анкара не собирается прекращать закупки газа у РФ, Россия всегда была и остается надежным поставщиком, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар в конце ноября. По данным турецкого Управления по регулированию энергорынков (EPDK), доля российской нефти в импорте Турции в 2024 году составила 66%, российского газа - 41%.
Турция скоро может занять третью строчку среди стран Европы по потреблению газа, заявил в октябре Байрактар: стране необходимо 60 миллиардов кубометров газа ежегодно. Ожидается, что страна будет добывать к 2028 году порядка 16 миллиардов кубометров газа в Черном море.