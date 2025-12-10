Рейтинг@Mail.ru
Турции необходимы и трубопроводный газ, и СПГ, считает эксперт - РИА Новости, 10.12.2025
09:06 10.12.2025
Турции необходимы и трубопроводный газ, и СПГ, считает эксперт
Турции необходимы и трубопроводный газ, и СПГ, считает эксперт - РИА Новости, 10.12.2025
Турции необходимы и трубопроводный газ, и СПГ, считает эксперт
Турции жизненно необходимы как трубопроводный, так и сжиженный природный газ (СПГ), никакой конкуренции между ними нет, заявил РИА Новости вице-президент,... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T09:06:00+03:00
2025-12-10T09:06:00+03:00
экономика
турция
россия
анкара (провинция)
российское газовое общество
botas
exxon mobil
турция
россия
анкара (провинция)
экономика, турция, россия, анкара (провинция), российское газовое общество, botas, exxon mobil
Экономика, Турция, Россия, Анкара (провинция), Российское газовое общество, BOTAS, Exxon Mobil
Турции необходимы и трубопроводный газ, и СПГ, считает эксперт

Исаков заявил, что Турции жизненно необходимы как трубопроводный, так и СПГ

СТАМБУЛ, 10 дек – РИА Новости. Турции жизненно необходимы как трубопроводный, так и сжиженный природный газ (СПГ), никакой конкуренции между ними нет, заявил РИА Новости вице-президент, исполнительный директор Российского газового общества Николай Исаков.
Комментируя растущее число контрактов Турции с иностранными партнерами по закупке СПГ, Исаков отметил, что вероятнее всего трубопроводный газ будет использоваться для крупных промышленных предприятий, жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в бюджетных организациях.
СПГ же будет в первую очередь использоваться для транспорта, морских перевозок, служить в качестве резервного топлива для возобновляемых источников энергии.
"По нашему мнению, развиваться будут оба направления, они жизненно необходимы Турции. Никакой конкуренции между трубопроводным газом и СПГ не будет: у них несколько разные сферы применения и рынок сбыта", - прокомментировал Исаков на полях XV Турецкого энергетического саммита закупки газа из РФ наряду с СПГ у других стран.
Турецкая государственная нефтегазовая компания Botas подписала с осени 2024 года долгосрочные соглашения о поставках в ее адрес СПГ с американской Mercuria, объемы поставок за 20 лет в совокупности составят эквивалент 70 миллиардов кубометров газа. Подписаны соглашения и с рядом других компаний, в том числе американскими ExxonMobil и Shell и французской TotalEnergies.
Анкара не собирается прекращать закупки газа у РФ, Россия всегда была и остается надежным поставщиком, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар в конце ноября. По данным турецкого Управления по регулированию энергорынков (EPDK), доля российской нефти в импорте Турции в 2024 году составила 66%, российского газа - 41%.
Турция скоро может занять третью строчку среди стран Европы по потреблению газа, заявил в октябре Байрактар: стране необходимо 60 миллиардов кубометров газа ежегодно. Ожидается, что страна будет добывать к 2028 году порядка 16 миллиардов кубометров газа в Черном море.
ЭкономикаТурцияРоссияАнкара (провинция)Российское газовое обществоBOTASExxon Mobil
 
 
