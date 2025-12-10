Рейтинг@Mail.ru
Политолог назвал атаки на Армянскую церковь частью войны с православием - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 10.12.2025 (обновлено: 12:08 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/tserkov-2061040582.html
Политолог назвал атаки на Армянскую церковь частью войны с православием
Политолог назвал атаки на Армянскую церковь частью войны с православием - РИА Новости, 10.12.2025
Политолог назвал атаки на Армянскую церковь частью войны с православием
Атаки на Армянскую апостольскую церковь (ААЦ) являются частью войны Запада с православием, заявил РИА Новости армянский политолог, руководитель... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T11:00:00+03:00
2025-12-10T12:08:00+03:00
в мире
армения
никол пашинян
гарегин ii
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151048/27/1510482796_0:0:1784:1003_1920x0_80_0_0_9c17026b6f07362b8f5a7ba88142f727.jpg
https://ria.ru/20251130/armenija-2058798461.html
https://ria.ru/20251208/pashinyan-2060545985.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151048/27/1510482796_201:0:1538:1003_1920x0_80_0_0_d254c62e74685a79cb05f8dbc9aae2b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, никол пашинян, гарегин ii, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, русская православная церковь
В мире, Армения, Никол Пашинян, Гарегин II, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, Русская православная церковь
Политолог назвал атаки на Армянскую церковь частью войны с православием

РИА Новости: Айвазян назвал атаки на Армянскую церковь частью войны Запада

© РИА Новости / PanARMENIAN Photo | Перейти в медиабанк Католикос Великого Дома Киликийского Арам I
Католикос Великого Дома Киликийского Арам I - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / PanARMENIAN Photo
Перейти в медиабанк
Католикос Великого Дома Киликийского Арам I . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 10 дек – РИА Новости. Атаки на Армянскую апостольскую церковь (ААЦ) являются частью войны Запада с православием, заявил РИА Новости армянский политолог, руководитель информационно-аналитического центра "Луйс" Айк Айвазян.
"Армянская апостольская церковь относится к группе Древневосточных православных церквей. Происходящее вокруг ААЦ в Армении - это не внутриармянский процесс. Это часть войны Запада против православия... ААЦ хотят лишить ее самостоятельности, изменить структуру управления, подчинить западным религиозным центрам, оторвать ее от Русской православной церкви и использовать ее в геополитических интересах Запада", - заявил эксперт.
Верующие в церкви Святой Рипсиме в Эчмиадзине - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Заключенные армянские архиепископы осудили попытки раскола церкви
30 ноября, 22:47
По его словам, некоторого успеха в борьбе с церковью удалось добиться, посеяв семена раскола. "Однако духовенство в большинстве своем поддерживает действующего католикоса и непоколебимо в своих убеждениях. К сожалению, нашлись и те, которых удалось купить", - заявил эксперт.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви (ААЦ), в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Пашинян предложил план по "обновлению" Армянской апостольской церкви
8 декабря, 12:54
 
В миреАрменияНикол ПашинянГарегин IIСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковьРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала