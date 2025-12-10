Политолог назвал атаки на Армянскую церковь частью войны с православием

По его словам, некоторого успеха в борьбе с церковью удалось добиться, посеяв семена раскола. "Однако духовенство в большинстве своем поддерживает действующего католикоса и непоколебимо в своих убеждениях. К сожалению, нашлись и те, которых удалось купить", - заявил эксперт.