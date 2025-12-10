Политолог назвал атаки на Армянскую церковь частью войны с православием

ЕРЕВАН, 10 дек – РИА Новости. Атаки на Армянскую апостольскую церковь (ААЦ) являются частью войны Запада с православием, заявил РИА Новости армянский политолог, руководитель информационно-аналитического центра "Луйс" Айк Айвазян.
"Армянская апостольская церковь относится к группе Древневосточных православных церквей. Происходящее вокруг ААЦ в Армении - это не внутриармянский процесс. Это часть войны Запада против православия... ААЦ хотят лишить ее самостоятельности, изменить структуру управления, подчинить западным религиозным центрам, оторвать ее от Русской православной церкви и использовать ее в геополитических интересах Запада", - заявил эксперт.
По его словам, некоторого успеха в борьбе с церковью удалось добиться, посеяв семена раскола. "Однако духовенство в большинстве своем поддерживает действующего католикоса и непоколебимо в своих убеждениях. К сожалению, нашлись и те, которых удалось купить", - заявил эксперт.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви (ААЦ), в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.