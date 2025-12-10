Трамп в среду примет участие в круглом столе на необъявленную тему

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проведет в среду заседание круглого стола на необъявленную тему в закрытом режиме, говорится в расписании американского лидера.

Участие во встрече в формате "круглый стол" запланировано в два часа пополудни местного времени (22:00 мск). Белый дом уточняет, что мероприятие будет закрытым.