Трамп грубо обозвал Байдена - РИА Новости, 10.12.2025
04:11 10.12.2025 (обновлено: 11:11 10.12.2025)
Трамп грубо обозвал Байдена
Трамп грубо обозвал Байдена - РИА Новости, 10.12.2025
Трамп грубо обозвал Байдена
Президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Пенсильвания грубо обозвал своего предшественника Джо Байдена.
2025-12-10T04:11:00+03:00
2025-12-10T11:11:00+03:00
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
джо байден
в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп грубо обозвал Байдена

Трамп назвал Байдена "продажным" и "сонным"

Президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025
Президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Пенсильвания грубо обозвал своего предшественника Джо Байдена.
Трамп устроил своеобразный опрос, как ему следовать говорить о предыдущем американском лидере. Выбирать предлагалось из двух вариантов "продажный" и "сонный".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Байден не участвовал в подписании документов автопером, заявил Трамп
28 ноября, 23:12
"Обычно выигрывает продажный Джо, я удивлен. Для меня он сонный сукин сын, который разрушил нашу страну", - сказал Трамп.
Похвала досталась пресс-секретарю Белого дома Каролин Левитт.
"Мы взяли сегодня нашу супер-звезду! Каролин! Встань! Ну не прекрасна ли она?", – отметил он, в зале в этот момент кто-то выкрикнул "Sweet Caroline" – из одноименной песни Нила Даймонда.
"Когда она выступает на телевидении, Fox... это красивое лицо, эти губы, которые не останавливаются, ап, ап, ап, ап, как маленький пулемет, она ничего не боится! Знаете, почему? Потому что у нас правильная политика!", – продолжил он.
Вместе с тем Трамп окрестил главу аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс своей фамилией.
Джо Байден и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Трамп обвинил Байдена в опустошении нефтяных резервов США на случай войны
2 декабря, 21:55
 
