Трамп грубо обозвал Байдена

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Пенсильвания грубо обозвал своего предшественника Джо Байдена.

"Обычно выигрывает продажный Джо, я удивлен. Для меня он сонный сукин сын, который разрушил нашу страну", - сказал Трамп.

"Мы взяли сегодня нашу супер-звезду! Каролин! Встань! Ну не прекрасна ли она?", – отметил он, в зале в этот момент кто-то выкрикнул "Sweet Caroline" – из одноименной песни Нила Даймонда.

"Когда она выступает на телевидении, Fox... это красивое лицо, эти губы, которые не останавливаются, ап, ап, ап, ап, как маленький пулемет, она ничего не боится! Знаете, почему? Потому что у нас правильная политика!", – продолжил он.