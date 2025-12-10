Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде двух россиян арестовали за сбыт наркотиков
17:52 10.12.2025
В Таиланде двух россиян арестовали за сбыт наркотиков
Полиция Таиланда арестовала двух мужчин из России по подозрению в бесконтактном сбыте наркотиков при помощи ИИ-чата в социальной сети Telegram и QR-кодов,... РИА Новости, 10.12.2025
таиланд, россия, бангкок, telegram
Таиланд, Россия, Бангкок, Telegram
© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Полиция Таиланда арестовала двух мужчин из России по подозрению в бесконтактном сбыте наркотиков при помощи ИИ-чата в социальной сети Telegram и QR-кодов, сообщает новостной сайт Khaosod English.
По данным полиции, подозреваемыми являются 34-летний Иван и 35-летний Марк. Оба были задержаны в отелях, где проживали, и арестованы во вторник.
"Тайская полиция арестовала двух российских мужчин, которые предположительно использовали искусственный интеллект и QR-коды для ведения сети по распространению наркотиков в центральном Бангкоке", - сообщает Khaosod English.
Согласно новостному порталу, мужчины распространяли по Бангкоку наклейки с QR-кодами.
"При сканировании кода люди переходили на чат-бот с искусственным интеллектом, который обрабатывал платежи в криптовалюте в режиме реального времени, а после подтверждения получения средств отправлял координаты и фотографии тайников хранения наркотиков по всей стране, "имитируя охоту за сокровищами", - сообщает Khaosod English.
Согласно заявлениям полиции, помимо продажи наркотиков, в задачи бота также входило предлагать покупателям стать "партнерами" схемы, по которой они в дальнейшем должны были прятать наркотики в указанных ботом местах. Это позволяло расширять схему сбыта, а автоматизированный чат давал возможность подозреваемым оставаться анонимными.
Среди изъятых полицией улик были обнаружены 6,3 тысячи долларов США наличными, семь мобильных телефонов, 20 устройств хранения данных, банковские книжки и запасы конопли.
Отмечается, что у одного из подозреваемых была просрочена виза.
ТаиландРоссияБангкокTelegram
 
 
