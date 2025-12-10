В Таиланде двух россиян арестовали за сбыт наркотиков

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Полиция Таиланда арестовала двух мужчин из России по подозрению в бесконтактном сбыте наркотиков при помощи ИИ-чата в социальной сети Telegram и QR-кодов, сообщает новостной сайт Полиция Таиланда арестовала двух мужчин из России по подозрению в бесконтактном сбыте наркотиков при помощи ИИ-чата в социальной сети Telegram и QR-кодов, сообщает новостной сайт Khaosod English

По данным полиции, подозреваемыми являются 34-летний Иван и 35-летний Марк. Оба были задержаны в отелях, где проживали, и арестованы во вторник.

"Тайская полиция арестовала двух российских мужчин, которые предположительно использовали искусственный интеллект и QR-коды для ведения сети по распространению наркотиков в центральном Бангкоке", - сообщает Khaosod English.

Согласно новостному порталу, мужчины распространяли по Бангкоку наклейки с QR-кодами.

"При сканировании кода люди переходили на чат-бот с искусственным интеллектом, который обрабатывал платежи в криптовалюте в режиме реального времени, а после подтверждения получения средств отправлял координаты и фотографии тайников хранения наркотиков по всей стране, "имитируя охоту за сокровищами", - сообщает Khaosod English.

Согласно заявлениям полиции, помимо продажи наркотиков, в задачи бота также входило предлагать покупателям стать "партнерами" схемы, по которой они в дальнейшем должны были прятать наркотики в указанных ботом местах. Это позволяло расширять схему сбыта, а автоматизированный чат давал возможность подозреваемым оставаться анонимными.

Среди изъятых полицией улик были обнаружены 6,3 тысячи долларов США наличными, семь мобильных телефонов, 20 устройств хранения данных, банковские книжки и запасы конопли.