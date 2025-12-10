Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 10.12.2025 (обновлено: 12:23 10.12.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад"
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
красный лиман
россия
харьковская область
красный лиман
в мире, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, красный лиман
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Красный Лиман
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российская группировка "Запад" продолжала уничтожение группировки ВСУ, окруженной на левом берегу Оскола и нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад, противник потерял до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" продолжали уничтожение окруженной на левом берегу реки Оскол группировки противника.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Пришло время". В США сделали необычное предложение Зеленскому
Вчера, 09:58
Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Куриловка и Ковшаровка в Харьковской области, а также Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.
"ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль BATT UМG производства США, 12 пикапов и шесть складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
У Киева нет сил, чтобы вернуть Крым, признал Зеленский
9 декабря, 22:32
 
