https://ria.ru/20251210/svo-2061073610.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад" - РИА Новости, 10.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад"
Российская группировка "Запад" продолжала уничтожение группировки ВСУ, окруженной на левом берегу Оскола и нанесла поражение формированиям трёх украинских... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T12:17:00+03:00
2025-12-10T12:17:00+03:00
2025-12-10T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
красный лиман
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751218_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_faef3237f3fb135b38113375db9c7637.jpg
https://ria.ru/20251210/zelenskiy-2061022036.html
https://ria.ru/20251209/ukraina-2060971191.html
россия
харьковская область
красный лиман
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751218_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9dc336870776a9445ee1d4bbcb104ea6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, красный лиман
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Красный Лиман
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад"
ВСУ потеряли до 210 военных в зоне группировки войск "Запад"