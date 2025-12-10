В "Аэрофлоте" рассказали, какую обувь разрешено носить стюардессам

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Стюардессы "Аэрофлота" могут носить на работе обувь на каблуке не выше 4 сантиметров, а на маркетинговых и протокольных мероприятиях - туфли-шпильки, которые не используются в рейсовых условиях, рассказали РИА Новости в компании.