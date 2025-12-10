Рейтинг@Mail.ru
В "Аэрофлоте" рассказали, какую обувь разрешено носить стюардессам
10.12.2025
В "Аэрофлоте" рассказали, какую обувь разрешено носить стюардессам
В "Аэрофлоте" рассказали, какую обувь разрешено носить стюардессам - РИА Новости, 10.12.2025
В "Аэрофлоте" рассказали, какую обувь разрешено носить стюардессам
Стюардессы "Аэрофлота" могут носить на работе обувь на каблуке не выше 4 сантиметров, а на маркетинговых и протокольных мероприятиях - туфли-шпильки, которые не РИА Новости, 10.12.2025
В "Аэрофлоте" рассказали, какую обувь разрешено носить стюардессам

Стюардессам "Аэрофлота" разрешено носить туфли на каблуке не выше 4 см

Стюардессы авиакомпании "Аэрофлот"
Стюардессы авиакомпании "Аэрофлот"
© РИА Новости / Максим Блинов
Стюардессы авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Стюардессы "Аэрофлота" могут носить на работе обувь на каблуке не выше 4 сантиметров, а на маркетинговых и протокольных мероприятиях - туфли-шпильки, которые не используются в рейсовых условиях, рассказали РИА Новости в компании.
"Высота и форма каблука женских форменных туфлей строго регламентирована: должен быть устойчивым и не превышать 4 см… При этом бортпроводникам, участвующим в маркетинговых и протокольных мероприятиях компании, для создания эффектного образа предоставляются форменные туфли-шпильки, которые не используются в рейсовых условиях", - сообщили в "Аэрофлоте".
Правила ношения формы регламентируются внутренними документами компании. Форма бортпроводников должна быть оптимальной по удобству работы в ней и соответствовать требованиям безопасности, отметили в компании.
Авиакомпания "Аэрофлот" - крупнейший авиаперевозчик России. За 2024 год "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров.
