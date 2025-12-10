Посол США потребовал от Анкары отказаться от С-400 ради истребителей F-35

ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Турция должна отказаться от российских С-400 ради получения американских истребителей F-35, заявил посол США в Турции Томас Баррак.
Президент США Дональд Трамп отметил в конце сентября, что Соединенные Штаты могут позволить Турции приобрести F-35, если турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган "сделает что-то" для Америки. Сам Баррак ранее выразил надежду, что вопрос о поставках истребителей будет решен до конца года.
"Как установлено законодательством США, Турция должна больше не эксплуатировать и не владеть системой С-400, чтобы вернуться в программу F-35", – указал он в соцсети Х.
Баррак отметил, что США продолжают переговоры с Турцией относительно ее желания вновь присоединиться к программе F-35.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но республика на это не пошла. В наказание Соединенные Штаты исключили страну из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввели санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с государством, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.