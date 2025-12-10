Рейтинг@Mail.ru
Поведение FIS говорит о профнепригодности организации, заявил Хамитов
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
23:28 10.12.2025 (обновлено: 23:50 10.12.2025)
Поведение FIS говорит о профнепригодности организации, заявил Хамитов
Поведение FIS говорит о профнепригодности организации, заявил Хамитов - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Поведение FIS говорит о профнепригодности организации, заявил Хамитов
Поведение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в отношении российских атлетов говорит о полной профнепригодности организации, заявил РИА... РИА Новости Спорт, 10.12.2025
спорт
амир хамитов
дарья непряева
госдума рф
лыжные гонки
международная федерация лыжного спорта (fis)
савелий коростелев
спорт, амир хамитов, дарья непряева, госдума рф, международная федерация лыжного спорта (fis), савелий коростелев
Спорт, Амир Хамитов, Дарья Непряева, Госдума РФ, Лыжные гонки, Международная федерация лыжного спорта (FIS), Савелий Коростелев
Поведение FIS говорит о профнепригодности организации, заявил Хамитов

Депутат Хамитов: поведение FIS говорит о полной профнепригодности организации

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту Амир Хамитов
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту Амир Хамитов - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту Амир Хамитов. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Поведение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в отношении российских атлетов говорит о полной профнепригодности организации, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов.
FIS в среду одобрила заявки российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на получение индивидуального нейтрального статуса. Спортсмены смогут принять участие в квалификации к Олимпиаде и других международных соревнованиях.
«
"Если учесть, что их (FIS - ред.) решения влияют на судьбы множества других людей и, более того, на весь мировой спорт в целом – такое поведение и вовсе говорит о полной профнепригодности", - сказал Хамитов.
Парламентарий также предположил, что действия FIS могут быть направлены на расшатывание ситуации и организацию "нервотрёпки" для российских атлетов.
Депутат подчеркнул, что критерии, которыми руководствуются международные деятели в своих решениях, невозможно объяснить с точки зрения здравого смысла.
«
"То они хотят видеть наших спортсменов на соревнованиях, то не хотят, то хотят, но не всех… Такие капризы можно простить детям или подросткам, но из уст взрослых людей, занимающих ответственные должности, это выглядит карикатурно", - отметил Хамитов.
Парламентарий считает, что в своем стремлении совпасть с сиюминутной конъюнктурой FIS позволяет себе испытывать терпение РФ. Также он отметил, что в FIS неспособны ни на что, кроме "жалких попыток испортить жизнь другим людям".
"Хочется пожелать нашим спортсменам достойно выдержать все эти истеричные нападки и сохранить спортивный настрой и профессионализм. Все серьезные любители спорта прекрасно понимают, что к чему, и с нетерпением ждут ваших выступлений на соревнованиях всех уровней", - заключил Хамитов.
Выставка Всероссийский день поля в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Валуев заявил, что нельзя быть довольными ограниченным допуском от FIS
Вчера, 14:44
 
Лыжные гонкиСпортАмир ХамитовДарья НепряеваГосдума РФМеждународная федерация лыжного спорта (FIS)Савелий Коростелев
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
