Поведение FIS говорит о профнепригодности организации, заявил Хамитов

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Поведение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в отношении российских атлетов говорит о полной профнепригодности организации, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов.

FIS в среду одобрила заявки российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на получение индивидуального нейтрального статуса. Спортсмены смогут принять участие в квалификации к Олимпиаде и других международных соревнованиях.

« "Если учесть, что их (FIS - ред.) решения влияют на судьбы множества других людей и, более того, на весь мировой спорт в целом – такое поведение и вовсе говорит о полной профнепригодности", - сказал Хамитов

Парламентарий также предположил, что действия FIS могут быть направлены на расшатывание ситуации и организацию "нервотрёпки" для российских атлетов.

Депутат подчеркнул, что критерии, которыми руководствуются международные деятели в своих решениях, невозможно объяснить с точки зрения здравого смысла.

« "То они хотят видеть наших спортсменов на соревнованиях, то не хотят, то хотят, но не всех… Такие капризы можно простить детям или подросткам, но из уст взрослых людей, занимающих ответственные должности, это выглядит карикатурно", - отметил Хамитов.

Парламентарий считает, что в своем стремлении совпасть с сиюминутной конъюнктурой FIS позволяет себе испытывать терпение РФ . Также он отметил, что в FIS неспособны ни на что, кроме "жалких попыток испортить жизнь другим людям".