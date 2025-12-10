Названы лучшие легкоатлеты года в России

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Прыгунья с шестом Полина Кнороз и барьерист Федор Иванов стали обладателями премии "Золотая шиповка" как спортсмены года по версии Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщается в Telegram-канале организации.