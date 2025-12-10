https://ria.ru/20251210/sport-2061240295.html
Названы лучшие легкоатлеты года в России
Названы лучшие легкоатлеты года в России
Названы лучшие легкоатлеты года в России
Прыгунья с шестом Полина Кнороз и барьерист Федор Иванов стали обладателями премии "Золотая шиповка" как спортсмены года по версии Всероссийской федерации
2025-12-10T22:14:00+03:00
2025-12-10T22:14:00+03:00
2025-12-10T22:33:00+03:00
Названы лучшие легкоатлеты года в России
Иванов и Кнороз стали обладателями премии "Золотая шиповка" как легкоатлеты года