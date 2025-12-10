Рейтинг@Mail.ru
Названы лучшие легкоатлеты года в России - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:14 10.12.2025 (обновлено: 22:33 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/sport-2061240295.html
Названы лучшие легкоатлеты года в России
Названы лучшие легкоатлеты года в России - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Названы лучшие легкоатлеты года в России
Прыгунья с шестом Полина Кнороз и барьерист Федор Иванов стали обладателями премии "Золотая шиповка" как спортсмены года по версии Всероссийской федерации... РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T22:14:00+03:00
2025-12-10T22:33:00+03:00
спорт
легкая атлетика
полина кнороз
алексей данилов
всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)
всемирная легкоатлетическая ассоциация (world athletics)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884234032_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1526387a5f317fdcb9c5651170206e29.jpg
/20251201/dyuplantis-2058811260.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884234032_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_891eceb4055cdc793c685e4f0d8967a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, легкая атлетика, полина кнороз, алексей данилов, всероссийская федерация легкой атлетики (вфла), всемирная легкоатлетическая ассоциация (world athletics)
Спорт, Легкая атлетика, Полина Кнороз, Алексей Данилов, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics)
Названы лучшие легкоатлеты года в России

Иванов и Кнороз стали обладателями премии "Золотая шиповка" как легкоатлеты года

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПолина Кнороз
Полина Кнороз - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Полина Кнороз. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Прыгунья с шестом Полина Кнороз и барьерист Федор Иванов стали обладателями премии "Золотая шиповка" как спортсмены года по версии Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщается в Telegram-канале организации.
В уходящем году Кнороз стала победительницей всех крупных стартов года, а Иванов стал двукратным рекордсменом России в беге на 300 и 400 метров с барьерами.
Восходящими звездами легкой атлетики в 2025 году стали чемпионка России в тройном прыжке Анастасия Кобылянских и рекордсмен России в беге на 400 метров Алексей Данилов.
Российские легкоатлеты с 1 марта 2022 года отстранены от турниров под эгидой Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics) в связи с ситуацией на Украине. До этого с ноября 2015 года россияне могли выступать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за лишения полноценного статуса ВФЛА.
Дюплантис отпраздновал золото Олимпиады пародией на турецкого стрелка - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Названы лучшие легкоатлеты года
1 декабря, 00:32
 
СпортЛегкая атлетикаПолина КнорозАлексей ДаниловВсероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    Аякс
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    ФК Копенгаген
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    ПСЖ
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Пафос
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Арсенал
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Буде-Глимт
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Ньюкасл
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Наполи
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала