Спецоперация, 10 декабря: "Центр" зачищает Светлое и Гришино

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" зачищают Светлое и Гришино, уничтожают окруженные части ВСУ в Димитрове, сообщило в среду Минобороны РФ.
За сутки потери ВСУ составили порядка 1 250 военнослужащих, ПВО РФ сбила 102 БПЛА.
Минобороны РФ показало кадры уничтожения живой силы разрозненных групп формирований ВСУ в Димитрове, на которых видно, как военные ВСУ пытаются укрыться в здании. После того, как группа заходит, ВС РФ поражает ударом объект.
Массированным ударом высокоточного оружия ВС РФ нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам топливно-энергетического комплекса, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.
Боевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
СМИ узнали об условиях Киева для отказа от Донбасса
Вчера, 19:18

Новости с ЛБС

Российские военные на константиновском направлении всё чаще видят женщин в составе украинских расчётов беспилотных систем, рассказал оператор БПЛА 10-го гвардейского полка группировки "Южная" с позывным "Дизель".
Украинские военные вели огонь из американской РСЗО HIMARS вблизи жилых домов Новопавловки в ДНР, рассказал один из свидетелей такого применения, беженец Роман Бойко.
Командование отправляет штурмовиков 225-го полка ВСУ на передовую в Харьковской области без шлемов и бронежилетов, они гибнут, сообщили в российских силовых структурах.

Хакеры-патриоты

Российские хакеры группировки KillNet создали интерактивную карту Украины с расположением заводов по производству беспилотников для ВСУ, сообщил анонимный представитель хакерской группировки.
Ранее представитель KillNet заявил, что хакеры группировки взломали базу данных крупнейшего маркетплейса производителей дронов для ВСУ с личными данными сотрудников.
Киев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Просто отделить". В США резко высказались о позиции Киева по территориям
Вчера, 18:08
Он добавил, что на карту на данный момент нанесен 2131 объект, где производят дроны и военную технику для ВСУ. Фильтр позволяет искать объекты по типу систем производства. Кроме того, карта содержит справочник по БПЛА. Она позволяет определить дислокацию завода, контакты, отображает перечень основной продукции того или иного объекта, ссылки из СМИ и старшее должностное лицо, отвечающее за каждую точку производства.

Доукомплектование Вооруженных сил РФ контрактниками

Более 400 000 военнослужащих прибыли в воинские части, в добровольческие подразделения были зачислены более 34 000 человек на текущий момент, сообщил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, ориентиры по комплектованию Вооруженных Сил России контрактниками на 2025 год практически достигнуты.

Подлость ВСУ

Четыре человека, пострадавшие при атаке украинских беспилотников в Чебоксарах, находятся в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести, сообщили в министерстве здравоохранения Чувашии.
ВСУ за сутки пять раз атаковали Запорожскую область, пострадал один человек, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
СМИ сообщили Украине ужасные новости после заявления Трампа
Вчера, 13:24

Поддержка участников СВО

Тема обеспечения прав героев СВО ушла из первой тройки вопросов на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, это говорит о хорошо выстроенной системе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Поддержка защитников Отечества является безусловным нравственным долгом, заявил президент РФ Владимир Путин. Он пообещал расширять возможности, чтобы герои Отечества продолжали служить Родине, а их таланты были в полной мере востребованы, в том числе в государственном и муниципальном управлении.
Совет Федерации продлил на 2026 год право мобилизованных и участников СВО на кредитные каникулы, закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года.
