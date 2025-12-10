Освобождение Красноармейска снизило активность дронов ВСУ, рассказал боец

ДОНЕЦК, 10 дек – РИА Новости. После освобождения Красноармейска от боевиков ВСУ условия работы российской артиллерии в этом районе значительно улучшились, рассказал РИА Новости командир расчёта буксируемого орудия "Гиацинт" 9-й бригады 51-й гвардейской армии, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Хайма".

Он отметил, что в условиях уменьшения воздушной разведки противника подразделение может работать быстрее и увереннее.

"Мы можем постоянно находиться в дежурных целях, работать с поднятым стволом и быстро отрабатывать. У нас есть ПВНщики (пункт воздушного наблюдения - ред.), которые следят за небом и сразу передают, если что-то летит. Но сейчас это стало происходить намного реже — после взятия Красноармейска", — добавил он.