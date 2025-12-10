https://ria.ru/20251210/spetsoperatsiya-2061000725.html
Освобождение Красноармейска снизило активность дронов ВСУ, рассказал боец
Освобождение Красноармейска снизило активность дронов ВСУ, рассказал боец - РИА Новости, 10.12.2025
Освобождение Красноармейска снизило активность дронов ВСУ, рассказал боец
После освобождения Красноармейска от боевиков ВСУ условия работы российской артиллерии в этом районе значительно улучшились, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T05:46:00+03:00
2025-12-10T05:46:00+03:00
2025-12-10T05:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642915_0:141:3076:1871_1920x0_80_0_0_c7c3233395a008761f499afb9971baf9.jpg
https://ria.ru/20251210/spetsoperatsiya-2060998801.html
https://ria.ru/20251210/vsu-2060996216.html
красноармейск
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642915_85:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_4bf3153a8d166652c3fab6361c1596c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Освобождение Красноармейска снизило активность дронов ВСУ, рассказал боец
Освобождение Красноармейска снизило активность дронов ВСУ
ДОНЕЦК, 10 дек – РИА Новости. После освобождения Красноармейска от боевиков ВСУ условия работы российской артиллерии в этом районе значительно улучшились, рассказал РИА Новости командир расчёта буксируемого орудия "Гиацинт" 9-й бригады 51-й гвардейской армии, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Хайма".
По его словам, ключевым фактором стало резкое снижение активности украинских беспилотников в районе на данном участке фронта.
"После освобождения Красноармейска
на нашей работе это очень капитально сказалось. Во-первых, небо стало чище — их дронов меньше стало, намного меньше. Они сюда уже не могут, у них нет возможности подлететь. Для артиллерии это очень хорошо", — рассказал "Хайма".
Он отметил, что в условиях уменьшения воздушной разведки противника подразделение может работать быстрее и увереннее.
"Мы можем постоянно находиться в дежурных целях, работать с поднятым стволом и быстро отрабатывать. У нас есть ПВНщики (пункт воздушного наблюдения - ред.), которые следят за небом и сразу передают, если что-то летит. Но сейчас это стало происходить намного реже — после взятия Красноармейска", — добавил он.
Пятого декабря Минобороны Российской Федерации объявило, что подразделения группировки войск "Центр" завершили освобождение города Красноармейск Донецкой Народной Республики
.