Освобождение Красноармейска снизило активность дронов ВСУ, рассказал боец
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:46 10.12.2025
Освобождение Красноармейска снизило активность дронов ВСУ, рассказал боец
Освобождение Красноармейска снизило активность дронов ВСУ, рассказал боец - РИА Новости, 10.12.2025
Освобождение Красноармейска снизило активность дронов ВСУ, рассказал боец
После освобождения Красноармейска от боевиков ВСУ условия работы российской артиллерии в этом районе значительно улучшились, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 10.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
красноармейск
донецкая народная республика
в мире, красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Освобождение Красноармейска снизило активность дронов ВСУ, рассказал боец

Освобождение Красноармейска снизило активность дронов ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 дек – РИА Новости. После освобождения Красноармейска от боевиков ВСУ условия работы российской артиллерии в этом районе значительно улучшились, рассказал РИА Новости командир расчёта буксируемого орудия "Гиацинт" 9-й бригады 51-й гвардейской армии, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Хайма".
По его словам, ключевым фактором стало резкое снижение активности украинских беспилотников в районе на данном участке фронта.
Боец рассказал о взятии в плен боевиков ВСУ в Остаповском
"После освобождения Красноармейска на нашей работе это очень капитально сказалось. Во-первых, небо стало чище — их дронов меньше стало, намного меньше. Они сюда уже не могут, у них нет возможности подлететь. Для артиллерии это очень хорошо", — рассказал "Хайма".
Он отметил, что в условиях уменьшения воздушной разведки противника подразделение может работать быстрее и увереннее.
"Мы можем постоянно находиться в дежурных целях, работать с поднятым стволом и быстро отрабатывать. У нас есть ПВНщики (пункт воздушного наблюдения - ред.), которые следят за небом и сразу передают, если что-то летит. Но сейчас это стало происходить намного реже — после взятия Красноармейска", — добавил он.
Пятого декабря Минобороны Российской Федерации объявило, что подразделения группировки войск "Центр" завершили освобождение города Красноармейск Донецкой Народной Республики.
Женщины чаще стали встречаться в ВСУ под Константиновкой, сообщил боец
Специальная военная операция на Украине
 
 
