https://ria.ru/20251210/sovfed-2061058714.html
Совфед одобрил право участников СВО на повторное обучение в колледже
Совфед одобрил право участников СВО на повторное обучение в колледже - РИА Новости, 10.12.2025
Совфед одобрил право участников СВО на повторное обучение в колледже
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о праве участников СВО на повторное бесплатное среднее профессиональное образование. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T11:45:00+03:00
2025-12-10T11:45:00+03:00
2025-12-10T11:45:00+03:00
общество
совет федерации рф
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_0:167:3064:1891_1920x0_80_0_0_99742a26a18567a8486a8a16dd5443e3.jpg
https://ria.ru/20251210/putin-2061057127.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_d279d1da294adfc3d2812f79ba6036b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, совет федерации рф, вооруженные силы рф
Общество, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы РФ
Совфед одобрил право участников СВО на повторное обучение в колледже
Совфед одобрил право участников СВО на второе бесплатное обучение в колледже