Совфед одобрил право участников СВО на повторное обучение в колледже - РИА Новости, 10.12.2025
Совфед одобрил право участников СВО на повторное обучение в колледже
Совфед одобрил право участников СВО на повторное обучение в колледже
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о праве участников СВО на повторное бесплатное среднее профессиональное образование.
общество, совет федерации рф, вооруженные силы рф
Общество, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы РФ
Совфед одобрил право участников СВО на повторное обучение в колледже

Совфед одобрил право участников СВО на второе бесплатное обучение в колледже

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о праве участников СВО на повторное бесплатное среднее профессиональное образование.
Законом устанавливается, что получившие среднее профессиональное образование граждане, проходящие или проходившие службу в ВС РФ при условии их участия в специальной военной операции, имеют право на повторное получение среднего профессионального образования по другой профессии или специальности за счет бюджета.
Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Путин призвал развивать систему социальных гарантий для участников СВО
