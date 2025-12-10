Рейтинг@Mail.ru
В СФ предложили обязать авиакомпании кормить пассажиров задержанных рейсов - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:16 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/sovfed-2060995965.html
В СФ предложили обязать авиакомпании кормить пассажиров задержанных рейсов
В СФ предложили обязать авиакомпании кормить пассажиров задержанных рейсов - РИА Новости, 10.12.2025
В СФ предложили обязать авиакомпании кормить пассажиров задержанных рейсов
Сенатор Айрат Гибатдинов предложил обязать авиакомпании предоставлять ваучеры на воду и еду пассажирам авиарейсов, задерживающихся на 4 часа и более. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T04:16:00+03:00
2025-12-10T04:16:00+03:00
общество
айрат гибатдинов
министерство транспорта рф (минтранс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818436360_0:328:3056:2047_1920x0_80_0_0_42784da2f6246d02117dc5afa5c66d0a.jpg
https://ria.ru/20251202/senator-2059204122.html
https://realty.ria.ru/20251127/sf-2058002043.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818436360_327:0:3056:2047_1920x0_80_0_0_5de9865f24a848d36c4c3b9d57da9e2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, айрат гибатдинов, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Общество, Айрат Гибатдинов, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
В СФ предложили обязать авиакомпании кормить пассажиров задержанных рейсов

Гибатдинов предложил обязать авиакомпании кормить пассажиров задержанных рейсов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов предложил обязать авиакомпании предоставлять ваучеры на воду и еду пассажирам авиарейсов, задерживающихся на 4 часа и более.
Обращение с соответствующим предложением сенатор направил на имя министра транспорта РФ Андрея Никитина. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
Самолет - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В СФ предложили увеличить срок нахождения авиадебоширов в "черных списках"
2 декабря, 14:15
"Прошу Вас сообщить позицию министерства транспорта РФ относительно целесообразности внедрения системы "ваучеров", дающих право на приобретение воды и питания за каждые 4 часа задержки рейса, предназначенных для пассажиров, рейс которых был задержан", - говорится в документе.
В беседе с РИА Новости сенатор Гибатдинов объяснил, что в настоящее время законодательство обязывает авиакомпании предоставлять людям еду и воду при задержках рейсов. При этом, отметил парламентарий, регулярно появляются сообщение о нарушении этой нормы и пассажирам приходится собирать чеки и возмещать расходы, связываясь с авиакомпанией.
"Проще и для авиакомпаний, и для пассажиров, сразу установить условную фиксированную сумму ваучеров на питание. Учитывая, что и сейчас авиакомпании должны покупать это всё самостоятельно, дополнительных расходов не потребуется и на стоимость билетов это повлиять не должно. Покрывать же расходы на ваучеры должны авиакомпании", - добавил Гибатдинов.
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В СФ предложили ввести год для возврата денег обманутым покупателям жилья
27 ноября, 13:07
 
ОбществоАйрат ГибатдиновМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала